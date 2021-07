Erlebnisparks: Ein Spaß für Groß & Klein

Die Tage werden länger und die Temperaturen höher. Gleichzeitig steigt der Bewegungsdrang der Kinder. Um diesen zu befriedigen, bietet sich ein Besuch in einem der Erlebnisparks an. Von Flying Fox über Spielplätze am Berg bis zum Hochseilgarten - es ist für jeden etwas dabei!

Flying Fox XXL

Der Flying Fox XXL in Leogang ist mit einer Länge von 1600 Metern, einer Höhe von bis zu 143 Metern und möglichen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h eine der schnellsten und längsten Stahlseilrutschen in Österreich und der Welt. 2021 ist ein besonderes Jahr, denn der Flying Fox XXL im Salzburger Pinzgau feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Jeden Monat gibt es spezielle Aktionen und es wird für die Besucher auch einiges zu gewinnen geben! Auf Sicherheit im Umgang mit der Coronapandemie wird natürlich auch besonders Wert gelegt. Es gilt wie überall: Zutritt nur für getestete, genesene oder geimpfte Personen. Beim Flying Fox XXL Check-In werden die 3-G-Regeln kontrolliert. Die Möglichkeit eines kostenlosen Selbsttests ist vorhanden. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine Reservierung. Das Mindestalter beträgt zehn Jahre - bis 18 ist die Fahrt mit dem Flying Fox nur mit schriftlicher Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erlaubt.

Infos: www.saalfelden-leogang.com

Hochseilpark Saalbach-Hinterglemm

SN/www.saalbach.com Hochseilpark Saalbach-Hinterglemm

Hoch hinaus geht's auch im Hochseilpark Saalbach-Hinterglemm, einem von vielen Hochseilparks im Bundesland Salzburg: Dieser Hochseilpark ist der größte Europas und verfügt über eine Gesamtlänge von über acht Kilometern. Der Hochseilpark befindet sich im Herzen des Talschlusses von Saalbach-Hinterglemm und wird von einer beeindruckenden Bergkulisse umrahmt. Er besteht aus mehreren Teilbereichen - so gibt es zehn Kletterparcours, einen Mega Flying Fox, einen Canyoningparcours, den Jump & Slide Park und den Free Fall. In unmittelbarer Nähe befinden sich noch der Glemmtaler Baumzipfelweg und die Lindlingalm. Im Jump & Slide Park können Abenteuerlustige bereits am Eingang die 35 Meter lange Rutsche testen. Der bis zu acht Meter hohe Jump Tower, eine Trampolin Area und eine Freestyle Ramp (Kicker) sorgen dafür, dass die Gäste in angenehmer Atmosphäre viele Sprünge ausprobieren können - die Sicherheit steht an oberster Stelle!

Infos: www.hochseilpark.at

ZirbenPark Hochzeiger

SN/tvb pitztal/daniel zangerl ZirbenPark Hochzeiger im Pitztal: ein Spaß für die ganze Familie.

Der ZirbenPark am Hochzeiger lädt zu einer besonderen Rundwanderung ein. Der ZirbenPark-Erlebnisweg im Pitztal (Tirol) ist zirka einen Kilometer lang und startet bei der Hochzeiger-Mittelstation. Er verläuft in Richtung Zollberg und führt durch den Zirbenwald retour zur Hochzeiger-Mittelstation und zum Zeigerrestaurant. Am Weg lernen die kleinen und großen Besucher die beiden Freunde Pitzi und Gratsch kennen, die im ZirbenPark Hochzeiger wohnen. Der kleine Steinbock Pitzi ist das Maskottchen des Pitztals. Gemeinsam mit seinem Freund Gratsch erlebt er spannende Abenteuer. Beide haben eine Leidenschaft: Sie sammeln und essen am liebsten Zirbelnüsse. Kinder können im Hochbeet Zirbelnüsse pflanzen, ins frische Heu hüpfen, balancieren & klettern, den Kleintierstreichelzoo besuchen oder Späne für ein Zirbenkissen hobeln. Das Highlight im ZirbenPark ist der 12 Meter hohe ZirbenZapfen-Erlebnisturm samt Aussichtsplattform und Röhrenrutsche.

Infos: www.pitztal.com

Wasserspielpark in St. Gallen

SN/www.fuernholzer.com Wasserspielpark St. Gallen

Der Wasserspielpark im steirischen St. Gallen ist ein Kinder-, Freizeit- und Erlebnisparadies. Es ist kein Badesee oder Schwimmbad, es ist ein Abenteuerpark rund um das Element Wasser. Das Thema Wasser wird den Besuchern spielend näher gebracht. Und zwar in Form eines vielseitigen Parks, in dem man getrost einige Tage verbringen kann.

Auch bei Schlechtwetter lädt derPark zum Spielen und Erleben ein. Neu sind Hühner, Hasen, Ziegen und Ponys; die Gäste dürfen diese streicheln und natürlich auch bei der Fütterung zuschauen.

Infos :wasserspielpark.at