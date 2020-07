Es geht heiß her

Intensives Brutzeln, rauchige Düfte, Garen im Freien - im Sommer hat der Griller Hochsaison. Schon bei unseren Vorfahren ging es kochtechnisch heiß her.

Und wer hat es eigentlich erfunden? Die allerältesten Feuerstellen, von denen man ganz sicher weiß, dass Menschen sie geschaffen haben, wurden in der Wonderwerk-Höhle in Südafrika entdeckt.

Rund eine Million Jahre sind die schon alt. Forscher haben tief im Inneren der Höhle verbrannte Knochensplitter und Pflanzenreste gefunden. Da ist unser heutiger Speiseplan wohl ein wenig spannender.

Als die Menschen das Feuer entdeckten, haben sich auch ihre Essgewohnheiten verändert. Durch das Garen wurde das Fleisch wesentlich leichter verdaulich. Außerdem schmeckte es auch besser als roh. Und auf der ganzen Welt wurde gegrillt - unsere Vorfahren waren überall erfinderisch. Die Gauchos - das sind die südamerikanischen Cowboys - in Argentinien grillen heute noch wie vor Hunderten Jahren: Sie klappen ganze Ziegen oder Schafe auf und spannen sie auf ein Eisenkreuz. Dann lassen sie das Fleisch langsam über einem Bodenfeuer gar werden.

In China und Frankreich konnten Forscher die ältesten Grillstellen der Welt entdecken - die Menschen haben ihr Fleisch dort auf heißen Steinen gegart. Und auch die alten Römer haben schon große Fleischstücke über dem Feuer zubereitet - man hat

eigens angefertigte Grillroste gefunden. Im Mittelalter war Fleisch Mangelware. Wenn es einmal auf den Tisch kam, dann wurde jeder kleinste Teil davon verwertet. Beim Grillen wäre das Fett beispielsweise verbrutzelt und das wäre viel zu schade gewesen. Nur die Adeligen waren zu dieser Zeit die Grillmeister - ihr kennt bestimmt Bilder aus dieser Zeit, auf denen in der Burg ganze Schweine auf Drehspießen über dem Feuer braten. Das muss schon ganz schön spektakulär gewesen sein.

Lange Zeit wurde das Fleisch übrigens komplett ungewürzt gegessen. Kein Salz, keine Marinade und natürlich auch kein Ketchup, könnt ihr euch das vorstellen?

Es dauerte dann noch viele Jahre bis das Grillen ganz normal wurde. Ein wichtiger Schritt zur Kochmethode für jedermann passierte wohl im Jahr 1952. Weil er sich seine Grillparty vom Gewitter nicht verderben lassen wollte, bastelte damals der Amerikaner George Stephen einfach aus einem schalenförmigen

Unterteil (Kessel) und einem Deckel mit Griff und Belüftungsöffnungen den allerersten Kugelgrill. Heute gibt es kaum einen Balkon oder Garten, in dem an schönen Wochenenden nicht der Griller angeworfen wird. Und heute kommt auch nicht mehr nur Fleisch auf den Rost - ganze Menüs lassen sich unter freiem Himmel auf dem Griller zubereiten. Wir haben ein paar Nachspeisenrezepte für euch parat (siehe unten).

Erdbeeren und Marshmallows am Spieß

Zutaten: Grillspieße, Marshmallows und Erdbeeren. Zubereitung: Halbiert die gewaschenen Erdbeeren und steckt sie dann abwechselnd mit den Marshmallows auf euren Spieß. Ihr könnt die Erdbeeren auch mit einem Keksausstecher (z. Bsp. Herz) in Form bringen. Das sieht dann besonders nett aus. Wer Erdbeeren nicht so gerne hat, kann diese Nachspeisenvariante auch mit Ananas, Feigen oder ausgestochenen Wassermelonenstückchen probieren. Legt eure Spieße nun auf den Grill und wendet sie immer wieder. Wenn die Marshmallows goldbraun sind, dann ist euer Dessert fertig.

Grillapfel

Zutaten: Äpfel, Butter, Marillenmarmelade, gehackte Nüsse, Kokosraspeln und Alufolie.

Zubereitung: Zuerst müsst ihr die Kokosraspeln und die ausgewählten Nüsse in einer Pfanne anrösten. Danach vermischt ihr diese mit der Marmelade. Entfernt nun das Gehäuse eures Apfels und gebt die Kokos-Füllung in das entstandene Loch. Umwickelt den Apfel mit der Folie und lasst ihn dann auf dem Grill gar werden. Das dauert - je nach Hitze - etwa 30 bis 40 Minuten.



SN/maruyukio - stock.adobe.com Grilläpfel.

Pfirsich mit Überraschungskern

Zutaten: Pfirsich, Schoklade nach Belieben (Mozartkugel, Schokostücke, Kinderriegel, usw.) und Alufolie. Zubereitung: Mit einem Löffel pult ihr von oben den Kern aus eurem Pfirsich heraus. Nun stopft ihr in diese "Höhle" Schokoreste nach Belieben, verpackt das Ganze in Alufolie und dann ab mit dem Paket auf den Grill. Je nach Geschmack lasst ihr eure süße Überraschung länger oder kürzer gar werden. Wenn ihr den Pfirsich so richtig weich mögt, dann darf er schon eine dreiviertel Stunde auf dem Rost liegen. Ihr könnt ihn ja gleichzeitig mit der Hauptspeise schon auf dem Grill platzieren, vielleicht ein wenig auf der Seite, damit er nicht verkohlt.