Extremes Rennen bei extremer Hitze

Laufen kann schön sein. Laufen kann anstrengend sein. Und es kann schon verrückt sein - wenn man durch sengende Wüstenhitze rennt.

Woran denkst du, wenn du dir das hier vorstellst: endlose Sanddünen, mehr als 40 Grad Hitze, eine Strecke von 250 Kilometern. Dabei würdest du wohl sicher nicht an ein Wettrennen denken, oder? Es gibt aber Menschen, die genau das vorhaben. Und zwar in der Wüste von Marokko.

Eine der härtesten Herausforderungen ist der "Marathon des Sables". Das ist ein Rennen über 250 Kilometer in sechs Etappen durch die Wüste des nordwestafrikanischen Königreichs Marokko. Erfunden hat die Veranstaltung ein Franzose namens Patrick Bauer, der 1984 als junger Mann völlig allein ganze 350 Kilometer durch unbewohnte Sand- und Geröllwüsten marschiert ist.

Heute nehmen normalerweise um die 800 Sportler an diesem Rennen teil. Im Jahr 2015 waren es deutlich mehr, da waren so viele Läufer am Start wie sonst nie - stellt euch vor, 1300 Frauen und Männer stellten sich der Hitze und dem Rennen.

Und die Teilnehmer müssen echt hart im Nehmen sein. Ihr Gesundheitszustand wird vor dem Start von Ärzten überprüft. Dann werden die Läufer losgeschickt. Mit dabei: eine Überlebensausrüstung bestehend aus Schlafsack, Schlangenbiss-Set und etwas Proviant. Die Tagesration Wasser (bis zu neun Liter) kommt von den Veranstaltern.

Die Etappen sind nicht alle gleich lang, eine führt immer über mehr als 80 Kilometer und dauert zwei Tage.

Jedes Jahr ändert sich die Laufstrecke. Die Teilnehmer rennen über felsige Ebenen, ausgetrocknete Flussbetten und Sanddünen. Nur ganz selten durchqueren sie dabei kleine Dörfer.

In der Wüste hat es zwar tagsüber 40 Grad plus, nachts kann es aber fast frieren. Auch der Kälteschutz ist daher sehr wichtig.

Vor allem dann, wenn man unfreiwillig übernachten muss. Der italienische Polizist Mauro Prosperi machte diese Erfahrung. Beim Rennen 1994 verirrte er sich in einem Sandsturm, kam 200 Kilometer vom Kurs ab. Als ihm die Vorräte ausgingen, fing er Fledermäuse ein, um sich zu ernähren. Nach zehn Tagen stieß er auf ein Nomaden-Lager, Berberfrauen päppelten ihn mit Ziegenmilch auf und brachten ihn in Sicherheit. Prosperi hatte in diesen Tagen 15 Kilogramm abgenommen. Extreme Rennen, extreme Erlebnisse - aber Laufsport muss ja nicht immer so verrückt und gefährlich sein.

Der älteste Läufer, der jemals die Strecke meisterte, war der 77 Jahre alte Claude Compain. Das war im Jahr 2000. Zwar belegte er mit einer Zeit von knapp 70 Stunden nur den 563. Platz, aber für einen fast 80-Jährigen ist das doch eine bombastische Leistung, oder?

Heuer, im Oktober, soll der "Marathon des Sables" schon zum 35. Mal stattfinden.