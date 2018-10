Fast alle bekommen Taschengeld

Zum Weltspartag. Was machen Kinder mit ihrem Taschengeld? SNuppi hat nachgefragt.

Vier Euro pro Woche. So viel Taschengeld bekommt Lorenz aus Salzburg, seit er in die vierte Klasse Volksschule in Liefering geht. Zu seinem sechsten Geburtstag haben seine Eltern angefangen, ihm zwei Euro pro Woche zu geben, ab der dritten Klasse waren es 2,50 Euro. Anfangs hat Lorenz immer alles gespart und war dann ganz stolz, wenn wieder eine große Summe auf seinem Sparbuch gelandet ist. Denn auch zum Geburtstag und für gute Noten gibt es immer wieder Geld von den Verwandten. Inzwischen findet Lorenz: Sparen ist wichtig, aber hin und wieder darf man sich auch selbst eine Freude machen. "Ich kaufe mir von meinem Taschengeld gern ,Lego'-Hefte, Erweiterungen für meine Kugelbahn oder lustige Radiergummis mit besonderen Formen. Die sammle ich nämlich", erzählt er.