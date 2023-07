Flicken statt wegwerfen

Was tun, wenn das Lieblingsleiberl ein Loch hat? Mit ein bisschen Geschick könnt ihr es vor dem Mistkübel bewahren.

Nur ein Mal nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Beim Klettern war ein Ast im Weg und jetzt hat das T-Shirt ein Loch am Bauch. Muss es jetzt in den Mistkübel?

Nicht unbedingt. Die SNuppi-Redaktion hat ausprobiert, wie ihr euer Lieblingsstück reparieren könnt. Die Technik ist in den USA sehr verbreitet und wird dort "visible mending" genannt, also sichtbares Flicken. In der Generation eurer Urgroßeltern wurde in jedem Haushalt Kleidung repariert. Die Menschen besaßen nicht so viel Gewand. Wenn irgendwo ein Loch war, wurde es geflickt.

Das Stopfen war Aufgabe der Frauen, vor allem auf dem Land. Sie bemühten sich, Löcher und Risse möglichst unsichtbar zu reparieren. Zum Beispiel mit derselben Wolle, aus dem sie das Kleidungsstück gestrickt hatten.

Heute herrscht ein anderer Zugang: Viel getragene Lieblingsstücke werden möglichst auffällig ausgebessert. Jeder soll sehen können, dass hier ein Mensch für Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerfgesellschaft steht.

Genau um diese Themen ist es auch bei den Halleiner Konsumdialogen gegangen. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat ein Workshop für "visible mending" an der Modeschule Hallein stattgefunden. Lehrerin Eva Seiwald hat uns erklärt, wie das geht.

Damit die Reparatur gelingt, müsst ihr euch zuerst anschauen, aus welchem Material das Kleidungsstück besteht. Bei einem Strickpullover mit deutlich sichtbaren Maschen ist ein Webmuster gut geeignet. Ihr braucht dazu bunte Stopfwolle und eine stumpfe Nadel. Dann näht ihr ein Gittermuster über das Loch: zuerst senkrechte Fäden, danach waagrechte Fäden. Wichtig: Die waagrechten Fäden sollen sich durch die senkrechten Fäden schlängeln.

Bei Baumwollstoffen oder Jeans sind Flicken eine gute Möglichkeit. Ihr wählt einen bunten Stoff aus und schneidet ihn zu. Dann bügelt ihr die Ecken circa einen Zentimeter breit nach hinten. Mit einer Klebeeinlage aus dem Handarbeitsgeschäft könnt ihr das Stoffstück auf das T-Shirt bügeln. Dann fädelt ihr einen bunten Faden in eine spitze Nadel ein und näht ein Mal rundherum.