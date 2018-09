Frieden beginnt schon in der Klasse

Was bedeutet Frieden und was kann man dafür tun? SNuppi hat darüber mit syrischen Flüchtlingskindern gesprochen.

Auf der ganzen Welt wünschen sich die Menschen nichts sehnlicher als Frieden. Und trotzdem herrscht in so vielen Ländern Krieg. Der Frieden, hat das Institut für Wirtschaft und Frieden in London herausgefunden, wird immer rarer. Schuld daran sind demnach unter anderem Konflikte zwischen Staaten, die immer öfter eskalieren, und wachsender politischer Terror. Für den globalen Friedensindex wird alljährlich die Friedlichkeit von 163 Ländern

gemessen, Österreich liegt in der Reihung hinter Island und Neuseeland auf Platz drei der friedvollsten Staaten der Welt. Der friedlichste Kontinent ist Europa.

Kein Wunder also, dass die syrische Familie Alkhatib 2015 aus dem Krieg in Syrien nach Europa flüchtete. Ihr Heimatland belegt im World Peace

Index den letzten Platz und ist damit das kriegerischste Land der Welt.

"Bevor 2011 der Krieg ausgebrochen ist, haben wir in einem schönen Haus gewohnt mit einem großen Garten, in dem sechs Olivenbäume standen", erzählt die elfjährige Sidra, die ihrer Klasse kürzlich in einem Referat ihr Heimatland vorgestellt hat. "Oft habe ich Heimweh", sagt sie. Weil der Krieg immer näher rückte, zog die siebenköpfige Familie innerhalb Syriens sieben Mal weiter, bis der Vater 2015 beschloss, nach Europa zu flüchten. "Wir haben um unser Leben gefürchtet", sagt Ahmed (16). Er erinnert sich an Bombeneinschläge, an Erschießungen auf offener Straße, an den Mord an seinem Onkel, den die

Kinder mitansehen mussten. "Unser Haus daheim in Daraa wurde von

einer Rakete zerstört."

Einen Monat und fünf Tage dauerte die Flucht von Syrien nach Österreich - zu Fuß, per Flüchtlingsboot, mit dem Zug, mit dem Auto, "zwischendurch haben wir uns tagelang im Wald verstecken müssen", sagt Ahmed. Die Angst sei riesig gewesen, "aber unser Vater hat uns immer gesagt, dass wir in Sicherheit sind und uns nicht fürchten müssen", erzählt Sidra. Die Schülerin des BG Nonntal ist Klassensprecherin, "weil ich so gut Streit schlichten kann", sagt sie. Streit mag sie nicht. Frieden fängt nämlich schon zu Hause oder in der Klasse an: Wenn man sich gegenseitig respektiert und akzeptiert, so wie man eben ist und sich für jene einsetzt, die ausgeschlossen werden. Oder wenn man sich gegenseitig zuhört und bei einem Streit nach einer Lösung sucht, die für alle in Ordnung ist. Nach nur drei Jahren in Österreich spricht Sidra so wie ihre Geschwister sehr gut Deutsch, das ist den Eltern wichtig, auch, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung

machen. "In Syrien gab es irgendwann keine Schule mehr, sie wurde weggebombt."

Die 14-jährige Esra denkt manchmal an ihre Freundinnen daheim, Kontakt gibt es keinen. In Salzburg könne sie aus dem Haus gehen, ohne Angst zu haben, dass ihr jemand Böses will, erzählt sie. "Dass ich keine Angst mehr haben muss: Das ist für mich Frieden."