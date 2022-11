Wenn Hände sprechen

Wie unterhält man sich mit anderen, wenn man nichts oder kaum hört? Dafür gibt es eine Lösung: die Gebärdensprache.

Schon mal Menschen beobachtet, die zusammenstehen, dabei sehr stark ihre Hände bewegen und mit diesen Zeichen machen? Es ist ihre Form, sich miteinander zu unterhalten, denn die Zeichen gehören zur Gebärdensprache. Die nutzen Menschen, die gar nichts oder kaum etwas hören. Auch Familienmitglieder, Freunde und Arbeitskollegen können diese Sprache lernen, damit sie mit Gehörlosen reden können.

Bei der Gebärdensprache steht ein Handzeichen für ein Wort. Und so wie es Deutsch, Englisch, Spanisch oder Französisch gibt, hat jedes Land seine eigene Gebärdensprache. Die in Österreich hat rund 10.000 Grundvokabeln. Das Zeichen, das die Frau im Bild zeigt, bedeutet zum Bespiel "gut". Es gibt aber auch Zeichen, die ausdrücken, dass man zwei Dinge gleichzeitig macht, etwa Zeitung lesen und dabei etwas trinken.

Wie auch in der Lautsprache gibt es in der Gebärdensprache Dialekte. Im Bundesland Salzburg sind es drei oder vier. Zudem hat die Gebärdensprache eine eigene Grammatik. Wer die Gebärdensprache lernen will, muss nicht nur die Zeichen und die Grammatik können, sondern auch die richtigen Gesichtsausdrücke beherrschen, wie Reinhard Grobbauer vom Gehörlosenverband Salzburg erklärt. Er ist selbst gehörlos. Wenn er seine Hände sprechen lässt, formt er zusätzlich die einzelnen Wörter mit seinen Lippen. Das macht er, damit ihn sein Gegenüber besser versteht. Wer als Hörender mit Grobbauer sprechen will, braucht allerdings einen Dolmetscher. Dieser übersetzt die Gebärden- in Lautsprache und umgekehrt.

Ein Dolmetscher ist für Reinhard Grobbauer auch hilfreich, wenn er sich Nachrichten oder eine Diskussion im Fernsehen anschauen will. Es gibt Sendungen, die diesen Service für Gehörlose oder Schwerhörige anbieten. Bei Spielfilmen ist eine Übersetzung unmöglich. Grobbauer schaltet stattdessen den Untertitel ein. Dann kann er mitlesen, was die Schauspieler sagen oder welche Geräusche im Film zu hören sind. Musik nimmt Grobbauer nur wahr, wenn sie laut ist. Er spürt dann Vibrationen. Für Gehörlose gibt es deshalb Wecker, Babyphone und auch Handys, die Lichtzeichen geben, etwa wenn eine WhatsApp eingegangen ist.