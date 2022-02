Geburtstagsüberraschungen aus Lego

Raketen, Girlanden, Riesengeschenk - eine ganze Party gebaut aus Lego. So eine Geburtstagsüberraschung bekommt man nicht alle Tage.

Ist es nicht fantastisch, was man aus den bunten Bausteinen alles erschaffen kann? In Bayern gibt es einen Freizeitpark, in dem sich alles um das bunte Spielzeug dreht. Und

das "Legoland" feiert heuer den 20. Geburtstag. Passend dazu gab es einen Bauwettbewerb. Die Familien, die mitgemacht haben, fertigten außergewöhnliche Geburtstagsüberraschungen aus Legosteinen. Zum Beispiel gab es eine ganze Torte aus Bausteinen, mit Kerzen darauf. Auch ganz besonders: eine bunt gefüllte Piñata aus Legosteinen.

Was war denn euer tollstes Legobauwerk? Bestimmt auch ein besonderes Kunstwerk. Wir haben einmal eine Stiege aus allen unseren Steinen gebaut. Da mussten wir sogar selbst auf eine Leiter steigen, um weiter hinaufzugelangen. Das ist natürlich gar nichts gegen den höchsten Legoturm, der jemals gebaut wurde: In Mailand, in Italien, errichteten Menschen einen Turm aus Legosteinen, der war knapp über 35 Meter hoch! Da reicht wohl eine einfache Leiter nicht mehr aus.

Mittlerweile gibt es ja wirklich viele Unternehmen - vor allem aus China -, die ganz ähnliche Klemmbausteine wie die dänische Firma Lego herstellen. Die Bausteine der Konkurrenz sind oft billiger und passen trotzdem mit den originalen Legosteinen zusammen. Das ist natürlich ärgerlich für die Firma Lego. Deshalb gibt es auch immer wieder Rechtsstreitigkeiten vor Gericht.

In jedem Fall halten wir uns an das, was Lego eigentlich bedeutet: Der Name setzt sich aus den dänischen Wörtern "leg godt" zusammen und das bedeutet übersetzt "spiel gut".