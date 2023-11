Gegner in Freundschaft

Im Sport wird gekämpft: um Meter, Sekunden, Punkte. Am Ende zählt nur der Sieg. Oder doch nicht?

Viele Sportlerinnen oder Sportler verbindet auch Freundschaft. Obwohl sie gegeneinander antreten. Wie etwa diese beiden: Mehr als 20 Jahre lang beherrschten sie den Tennissport bei den Männern. Der eine gewann mehr als 100 große Turniere, der andere mehr als 90. 40 Mal spielten sie dabei gegeneinander, einmal siegte der eine, einmal der andere. Den Schweizer Roger Federer (im Bild links) und den Spanier Rafael Nadal (rechts) verband eine große Gegnerschaft auf dem Tennisplatz. Und gleichzeitig eine große Freundschaft.

Federer beendete im September 2022 seine Laufbahn als Berufs-Tennisspieler. Einmal trat er noch bei einem Wettkampf an - und zwar im Doppelbewerb mit Nadal. Sie verloren dieses Spiel hauchdünn, aber das war an diesem Abend in London (England) nicht wichtig. Gemeinsam saßen sie nach dem Match auf ihrer Bank neben dem Tennisplatz und weinten. Die 20.000 Fans in der Halle waren aufgestanden. Sie klatschten und auch bei ihnen floss so manche Träne. Rafael sagte: "Wenn Roger das Tennis verlässt, geht auch ein wichtiger Teil meines Lebens." Roger wird ihm trotzdem erhalten bleiben, denn er sagte: "Wir haben eine Million Themen zu besprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir nie genug Zeit haben." Das kann sich ja ändern: Roger ist nun 42 Jahre alt, Rafael wird mit 37 auch nicht mehr ewig spielen.

Leistungssport und Freundschaft - das kann gut zusammenpassen. Beide wissen, was der andere stets auf sich nehmen muss: hartes Training, Reisestress, manchmal auch Verletzungen, das ist kein Alltag wie bei anderen Menschen. Das schweißt zusammen. Auch über viele Jahre. Als das Fernsehen im Frühling einen Film über Österreichs Skikönigin Annemarie Moser drehte, reiste dazu auch Marie-Theres Nadig aus der Schweiz an. Auch sie gewann einst viele Rennen. Sie sagt: "Natürlich waren wir auf der Piste Gegnerinnen, aber danach war der Respekt für die andere immer groß. Ich habe Annemarie jeden ihrer Siege ehrlich gegönnt. Sie war dann eben besser."