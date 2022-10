Gibt's denn sowas?

Meerjungfrau, Hörner am Hasenkopf, Tier mit Entenschnabel und Biberschwanz. An der Echtheit mancher Präparate solltet ihr unbedingt zweifeln.

Habt ihr schon einmal das Wort "Taxidermie" gehört? Das ist die Kunst, eine echte Haut über einen künstlichen Körper zu ziehen. Genau das machen Präparatoren. Den Begriff "Ausstopfen" verwenden sie heute nicht mehr. Die Experten arbeiten mit ganz speziellen Materialien und Techniken. Aber nicht immer ist alles so, wie es scheint. "Präparatoren sind nämlich auch verspielte Künstler", erzählt Barbara Loidl. Sie ist Biologin und Kuratorin am Haus der Natur in Salzburg. "Im 19. Jahrhundert hat man angefangen, verschiedene Tiere zusammenzusetzen."

Bevor ihr weiterlest, seht euch die drei Bilder dieser Geschichte an. Welche Figur gibt es wirklich, welche zwei haben Präparatoren erfunden?

Die kriechende "Fidschi Seejungfrau" wurde seit dem 17. Jahrhundert in Kuriositätenshows ausgestellt. In England haben Forscher solche Meerjungfrauen ganz genau untersucht. Und deshalb weiß man, dass sie in Wirklichkeit nicht echt sind. Das Modell auf unserem Bild ist so entstanden: Der Vorderkörper wurde aus leichtem Material - so etwas wie Pappmaché - geformt. Dann wurden Zähne, Krallen und Haare von Tieren hinzugefügt. Und das Hinterteil besteht aus Fischhaut. Also: Dieses Wesen hat es nie wirklich gegeben.

Ist euch im Wald einmal der Wolpertinger entgegengehoppelt? Bestimmt nicht! Er ist ein Fabelwesen, das seinen Ursprung in Bayern hat. Bereits im 17. Jahrhundert haben Präparatoren Hasen einfach Hörner aufgesetzt. Damals haben die Menschen sogar geglaubt, dass es diese Tiere wirklich gibt. Es war einfach noch nicht alles genau erforscht. Vom Wolpertinger existieren die verschiedensten Modelle: Eichhörnchen mit Entenschnabel, Wiesel mit Fledermausflügeln oder auch Bisamratten mit Entenfüßen und langen scharfen Zähnen.

Das Schnabeltier ist erst spät zu uns nach Europa gekommen, so um 1800. Und in England wurde es erstmals beschrieben. Die Leute konnten damals gar nicht glauben, dass es so ein Tier gibt. Die meinten, ein geschickter Präparator habe sich einen Scherz gemacht und es aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt: Schnabel von der Ente, Fell vom Otter und Schwanz vom Biber. Das Schnabeltier ist zwar eine Seltenheit - es ist ein Säugetier, das aber Eier legt und im Wasser lebt -, aber es ist natürlich echt.



Derzeit gibt es die spannende Sonderausstellung "Ist das echt? Die präparierte Welt" im Haus der Natur in Salzburg. Info:www.hausdernatur.at