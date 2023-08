Happy Feet im ewigen Eis

Wenn Tiere Menschen verspielt entgegenkommen. Ein Pinguin tanzt in der Antarktis vor einem Banjo-Spieler. Was sagt uns das?

Der australische Koch Hermann Schafellner, der 879 Tage in der Antarktis gelebt hat, schickte uns ein bezauberndes Video. Ihr müsst wissen: In der Antarktis kann man schon lange halbwegs normal leben. Das ist der Anpassungsfähigkeit der Menschen zu verdanken. "Dort unten haben wir alle Möglichkeiten der Kommunikation, die ihr in den Städten auch habt", erzählt er. Die musste er aber gar nicht so oft nutzen. "Wisst ihr", hat er gesagt, "selbst im Winter, wenn von uns nur 25 Menschen im Camp lebten, fühlten wir uns nur selten einsam. Da denken wir dann schon kurz darüber nach, ob es daheim besser wäre. Aber kennt ihr in eurer Stadt überhaupt eure Nachbarn? Braucht ihr die überhaupt? Wissen wir, ob der Freund auf Social Media wirklich ein Freund ist?" Das sind gute Fragen. Meine Lieben, habt ihr euch schon einmal gefragt, warum wir Hunde und Katzen so gernhaben? Die Antwort ist einfach: Sie teilen uns ihren Unmut oder ihre Freude sofort mit. Sie wedeln mit dem Schwanz, schnurren und wollen gestreichelt werden oder knurren und kratzen. Unsere Haustiere agieren nie hinterhältig. Cool, oder?

Besonders spannend wird es, wenn sich Wildtiere nähern. Kinder, ich sage euch jetzt was: Hermann hat uns aus der Antarktis dieses Video geschickt, das mich nicht mehr loslässt. Darauf ist ein Kollege von Hermann zu sehen, der Banjo spielt. Im antarktischen Sommer, also in unserem Winter, weil ihr wisst ja, wenn bei uns Winter ist, ist unten Sommer. Der Sommer im sogenannten ewigen Eis wird übrigens immer wärmer. Hermann sagt, sie brauchten sogar schon Kühlschränke, damit die Lebensmittel nicht verderben. Verrückt, oder? Und dann dieses Video von Hermann. Sein Kollege spielte und ein Pinguin wurde auf die Klänge aufmerksam. Er horchte offensichtlich zu und kam näher. Trippelschritt für Trippelschritt. Zum Schluss tanzte er wie im Film "Happy Feet". Dann fragte der Musiker: "Hast du es genossen?" Und der Pinguin antwortete: "Uuigh!" Das heißt "Ja" - auf Pinguinisch.