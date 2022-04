Hexe, Küken, Spritzpistole

Nicht überall hoppelt der Hase zu Ostern durch den Garten. Andere Länder, andere Sitten - lustige Osterbräuche aus der ganzen Welt.

In Schweden verkleiden sich die Kinder am Gründonnerstag als "Osterweiber". Dabei tragen sie Kopftücher und lange Röcke. Der Sage nach fliegt nämlich die Osterhexe Påskkärring am Gründonnerstag auf ihren Hexenberg Blåkulla. Und an diese Hexe erinnert die Verkleidung der Kinder. So ziehen sie von Haus zu Haus und verteilen selbst gebastelte Osterbriefe. Als Dank bekommen sie dafür Naschereien und manchmal auch ein wenig Geld. Übrigens: In Schweden bringt nicht der Osterhase die Eier, sondern der Hahn oder die Osterküken.

In Bulgarien gilt: Nehmt euch in Acht vor den Eiern! Denn: Die bunten Ostereier werden nicht versteckt, sie werden geworfen. Es gibt also eine richtige Eierschlacht. Und wenn jemand es schafft, dass sein Ei dabei nicht zerbricht, dann hat derjenige richtig viel Glück und Erfolg im kommenden Jahr. So heißt es zumindest.

In der Gemeinde Bessières in Frankreich wird aus über 5000 Eiern ein Giganto-Omelett zu Ostern zubereitet. Natürlich auch in einer gigantisch großen Pfanne. Zum Glück kommen immer viele Touristen zu diesem Spektakel, denn die Einwohner allein könnten das Riesen-Omelett bestimmt nicht aufessen. Der Brauch ist so entstanden: Angeblich hat Kaiser Napoleon in Bessières zu Ostern ein Omelett gegessen. Das hat ihm so gut geschmeckt, dass er am nächsten Tag befohlen hat, dass die Köche eine riesige Portion für das ganze Heer zubereiten.

Auf den Philippinen (Asien) gehören der Osterhase und die bunten Eier auch zum Osterfest. Aber es gibt einen Brauch, der ein bisschen verrückt klingt: Wenn die Kirchenglocken läuten, dann heben die Eltern ihre Kinder am Kopf hoch oder ziehen sie an den Ohren. Die Überlieferung besagt nämlich, dass die Kinder dadurch besser wachsen.

In Polen gibt es am

Ostermontag eine wilde Wasserschlacht: Am "nassen Montag" (Lany poniedziałek) versuchen die Menschen, sich mit Kübeln, Spritzpistolen und Schüsseln voller Wasser gegenseitig nass zu machen. Der Brauch soll angeblich an die Taufe des polnischen Königs Mieszko I. im Jahre 966 erinnern.