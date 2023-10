Hier spukt's wohl

Spinnweben am Haus, Leuchtgespenst vor der Tür, Skelett auf der Gartenbank. In den USA toben sich die Halloween-Narrischen ordentlich aus.

Einfach nur Kürbisse schnitzen und vor die Tür stellen? In den USA genügt das keinesfalls! Dekoriert wird alles, was geht: Terrassen, Garten, Bäume, das gesamte Haus. Da tummeln sich dann Zombies, Skelette, verrottete Vogelscheuchen. Stellt euch vor, sogar echte Grabsteine stellen sich manche Familien in den Garten oder hängen wehende Gespenster an die Bäume und beleuchten sie von unten. Man kann glitschige Hände als Fensterdeko kaufen oder menschengroße Gruselpuppen, die elektrisch betrieben werden. Deren Augen leuchten, sie bewegen den modrigen Kopf hin und her und sprechen mit einer rauen Stimme. Manche haben eigene Gewitter-Spezialmaschinen, die Blitz und Donner nachmachen können, oder sie projizieren tanzende Hexen an das Garagentor. Ganze Häuser werden in Spinnweben eingewickelt und gigantische Taranteln krabbeln übers Dach.

Und all das kostet ganz schön viel Geld. In den USA liegt Halloween - nach Weihnachten - auf Platz zwei der Feste, zu denen die Leute am meisten Geld ausgeben. Die Amerikaner investieren angeblich insgesamt beinahe zehn Milliarden Dollar in Süßigkeiten, Deko, Paraden, Partys und Kostüme zu Halloween. Und sogar viele Haustiere bekommen kleine Kostüme verpasst.