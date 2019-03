Hilfe für tierische Wanderer

Die grünen Zäune sind schon an den Straßenrändern aufgestellt und ein eindeutiges Zeichen dafür: Kröten und Frösche sind wieder auf Wanderschaft.

Soeben aufgewacht aus ihrer monatelangen Winterstarre, die sie vor allem in Erdlöchern verbracht haben, beginnen sie ihre Reise zu den Gewässern. Dort wollen die Weibchen ihre Eier ablegen (zwischen 1000 und 4000 können das sein), die Männchen übernehmen die Aufgabe, diese Eier zu befruchten.

Nur leider liegt zwischen Winterquartier und Laichgewässer oft eine viel befahrene Straße, die für die Tiere lebensgefährlich ist. "Sie sind um diese Jahreszeit noch im Schneckentempo unterwegs", sagt Peter Kaufmann vom Haus der Natur, das die Rettung der Erdkröten und Grasfrösche im Frühjahr gemeinsam mit dem Land Salzburg organisiert. "Im Vorjahr haben 160 freiwillige Helfer etwa 31.000 Tiere im ganzen Bundesland über die Straße getragen", sagt er.

Die kniehohen Zäune sollen verhindern, dass die Amphibien auf die Straße gelangen. Stattdessen wandern sie an den Plastikplanen entlang, bis sie in den nächsten, von den Tierrettern eingegrabenen Kübel fallen. Diese Kübel werden jeden Tag kontrolliert, die darin sitzenden Tiere auf die andere Straßenseite getragen.

Mehr als 30 solche Amphibienwanderstrecken gibt es im ganzen Bundesland (eine Liste gibt es auf:

www.hausdernatur.at/de/amphibienschutz-an-strassen.html).

Um die pralle Sonne zu vermeiden, die sie austrocknen würde, sind Kröte und Frosch vor allem in der Dämmerung und nachts unterwegs. Zu einer Zeit also, wenn Autofahrer sie noch schlechter erkennen können.

An den beiden großen Wanderstrecken in der Stadt Salzburg, an denen keine Zäune aufgestellt werden können (in der Sinnhubstraße und der Kreuzbergpromenade), sind daher täglich ab Einbruch der Dämmerung viele Freiwillige im Einsatz, um die tierischen Wanderer über die Straße zu tragen. Wer mithelfen will: Eltern überzeugen, Taschenlampe, Kübel und Warnweste mitbringen und anpacken! Treffpunkt ist der Parkplatz in der Sinnhubstraße.

Frosch und Kröte gehören beide zur Gattung der Froschlurche, Kröten sind in der Regel viel größer und bewegen sich kriechend voran, während die schlankeren Frösche, die stets am Wasser leben, mit ihren langen Hinterbeinen springen. "Beide spielen in der Nahrungskette eine wichtige Rolle. Sie fressen Schädlinge und sind wie ihre Eier Nahrungsquelle für Vögel, Marder, Insekten und Fische", sagt Kaufmann. "Amphibienschutz ist Artenschutz."