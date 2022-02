Ich geh als Gorillamumie

Ja, auch das ist im Fasching möglich. Oder verkleidet ihr euch lieber ganz klassisch, als Prinzessin oder Pirat?

Also Gorillamumie. Ja, diese Verkleidung soll es für meinen dreijährigen Sohn heuer am Faschingsdienstag also sein. Und wie schaut die aus? "Da wickelst du mir Stoffbänder rum und klebst schwarzes Fell drauf", hat er mir erklärt. Alles klar.

Ob Clown, Räuber, Hexe, Marienkäfer oder Ninja-Kämpfer - auf der ganzen Welt schlüpfen die Kinder im Fasching in ein Kostüm und damit in andere Rollen.

Ganz früher haben sich die Menschen verkleidet, weil sie die bösen Geister des Winters verjagen wollten. Sie setzten sich gruselige Masken auf und machten einen Höllenlärm mit Rasseln, Schellen und Trommeln. Im Laufe der Zeit haben sich die Kostüme verändert, die Klassiker sind aber stets beliebt: "Piraten und Polizistinnen, das geht immer gut", erzählt

Susi. Sie ist eine absolute Kostüm-Spezialistin. Sie arbeitet nämlich im "Faschingsprinz" in Wien. Das ist ein Spezialgeschäft für Fasching und Verkleidungen. Über 46.000 verschiedene Artikel haben sie im Geschäft. Masken, Perücken, Waffen, Umhänge, Schminksachen - ein Traum für jeden Faschingsnarren. "Besonders gut gehen heuer die Harry-Potter-Outfits", verrät Susi. Die Kinder suchen sich Umhänge mit Schnallen aus, die Hogwarts-Schuluniform oder passende Hüte. Und der Zauberstab darf auf keinen Fall fehlen. Die Disney-Figuren sind auch sehr beliebt. Dabei bei den Mädels ganz klar an allererster Stelle: natürlich die Eiskönigin.

Auch ein Hit sind aufblasbare Kostüme. Es gibt zum Beispiel Muskelanzüge. Die kann man überziehen und sich dann die Muskeln "aufblasen". So wird man ohne Krafttraining zum Wrestler wie Hulk Hogan. Ein Huckepack-Kostüm wäre ebenfalls einmal ein Spaß. Bei diesen Verkleidungen steigt man auch in einen Ganzkörperanzug. Und das sieht dann so aus, als würde man beispielsweise auf einem Vogel Strauß reiten. Oder als würde man von einem Gorilla getragen werden. Vielleicht kann der Gorilla ja auch eine Mumie tragen ... Das wäre ja dann auch eine Art "Gorillamumie", oder?