Innigste Liebe und wildester Zoff

In einem Moment fliegen die Fetzen und schon im nächsten passt kein Blatt zwischen sie: Die Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern ist in jedem Fall ganz außergewöhnlich.

Heute ist der internationale Tag der Geschwister. Eine gute Gelegenheit sich anzusehen, wie wir die Beziehung zu unseren Geschwistern stärken können. Denn immerhin haben wir die - wenn es richtig gut geht - ein Leben lang an der Backe. Die Experten vom SOS-Kinderdorf haben ein paar Tipps gesammelt.



Streit bedeutet auch:

etwas lernen

Streiten ist unter Geschwistern ganz normal. Und ihr könnt euren Eltern auch mal sagen, dass solche Auseinandersetzungen sogar wichtig sind. Denn bei einem Streit lernen Kinder viel für später. Sie entwickeln Gerechtigkeitssinn. Außerdem übt man beim Streiten, für seine Meinung einzustehen. Und durch Konflikte lernt ihr auch, Kompromisse zu schließen.

Streiten, aber richtig

Auch wenn es hitzig zugeht - an bestimmte Regeln sollten sich alle halten. Überlegt, was ihr selbst gerne hättet. Auch euren Eltern gegenüber. Vielleicht so: "Ich möchte, dass du mir zuhörst, auch wenn dir nicht passt, was ich sage." Oder: "Ich will nicht, dass wir Gewalt anwenden und uns schlagen." Wenn die ärgste Wut verraucht ist, könnt ihr euch vielleicht in den anderen hineinversetzen. Klar ist: Streiten ist grundsätzlich absolut okay. Wichtig ist nur, dass man danach wieder aufeinander zugehen kann.

Ich bin ich

Ihr kennt das bestimmt: Wir Menschen vergleichen uns gern mit anderen. Dabei kommt es doch gar nicht darauf an, wer in der Schule, beim Sport oder einem Spiel besser ist. Jeder ist wertvoll, wie sie oder er ist. Und wenn wir uns das klarmachen, stärkt das unseren gesunden Selbstwert. Jeder einzelne sollte sich überlegen, was ihn interessiert. Nur weil der große Bruder Fußball spielt, muss das nicht das passende Hobby für den Jüngeren sein.

Altersunterschied

In den meisten Familien hängt es vom Alter ab, was man darf und was noch nicht. Die älteren Geschwister bekommen oft weniger Aufmerksamkeit, wenn ein jüngeres Geschwisterchen nachkommt. Das fühlt sich gar nicht gut an. Ihr könnt euch aber selbst auch einbringen. Vielleicht bietet ihr mal an, etwa am Abend dem jüngeren Geschwisterchen etwas vorzulesen. So verschafft ihr euch selbst Anerkennung und Respekt.

Das Gute sehen

Es gibt so viele Momente, in denen Geschwister felsenfest zusammenhalten oder sich gegenseitig beschützen. Genau an diese Situationen sollte man sich auch erinnern, wenn gerade mal wieder Zoff herrscht. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber es hilft schon und macht Mut. Geschwisterbeziehungen sind nun mal die längsten Beziehungen, die wir Menschen haben. Wir haben viele Jahre Zeit, diese Beziehung aufzubauen und da gibt es auch Höhen und Tiefen. Aber eines ist klar: Nur wegen eines Streits um ein Spielzeug wird so ein Band nicht durchtrennt.

Vielleicht habt ihr Lust und bastelt mal ein gemeinsames Geschwisteralbum. Da kommen dann nur Fotos von euch hinein und jeder darf Erinnerungen und Erlebnisse einschreiben, die besonders schön waren. Ist sicher spannend, wenn ihr euch das in vielen Jahren gemeinsam ansehen könnt.

Wenn ihr wollt, findet ihr weitere Tipps zum Familienleben unter: www.sos-kinderdorf.at/familientipps