Ja spinn ich?

Manchmal glauben wir, dass wir etwas ganz Bestimmtes sehen. Und wenn wir noch mal hinschauen, dann ist es in Wirklichkeit ganz anders.

Solche "falschen" Eindrücke, die bezeichnet man als optische Täuschungen. Die haben nicht direkt etwas mit euren Augen zu tun. Es geht darum, wie das Gehirn das verarbeitet, was ihr gerade seht. Unser Gehirn lässt sich nämlich manchmal in die Irre führen. Es gibt viele verschiedene Arten von optischen Täuschungen. Es kann sein, dass etwas viel größer aussieht oder die Form anders erscheint, als sie in Wirklichkeit ist. Oder man sieht eine Farbe, die eigentlich gar nicht auf dem Bild ist. Wir haben ein paar dieser optischen Täuschungen für euch herausgesucht und erklären euch, was es damit auf sich hat.