Jetzt leuchtet die Kakerlake

Die Tage werden kürzer und das Wetter manchmal ungemütlicher. Das ist supergut, denn: nun haben Brettspiele Hochsaison.

Ein Trend ist: Klassiker in "neuem Gewand". Ihr kennt vielleicht das Hasenrennen "Lotti Karotti". Das kommt in einer neuen Variante. Es rennen zwar immer noch die Hasen zur Karotte auf den Hügel, aber es gibt neue Hindernisse. Zum Beispiel einen schubsenden Maulwurf. Warum ist es so erfolgreich, alte Spiele wieder neu rauszubringen? Das weiß Doris Kornitzer, Spieleexpertin bei Ravensburger: "Oft sind das relativ einfache Spiele, Spiele, die die großen Geschwister oder die Eltern selbst schon lange kennen und die trotzdem immer wieder Überraschungselemente für alle haben."

"Was bei Kindern auch immer wieder gefragt ist, sind so genannte Hybrid-Spiele." Dabei wird ein klassisches Brettspiel mit elektronischen Elementen kombiniert. So wie bei dem Spiel Kakerlakak. Davon gibt es eine neue Variante, bei der sowohl die Kakerlake als auch andere Teile leuchten können. "Man spielt das zuerst im Hellen, dann wird das Licht abgedreht. Manche Teile leuchten im Dunkeln und die Kakerlake flitzt durch die dunkle Küche." Es werden also Spezialeffekte eingebaut. Diese Effekte lösen einen besonderen Nervenkitzel aus.

Dass zusätzliche Action gut ankommt, zeigt auch die Wahl zum Kinderspiel des Jahres 2023: Die Jury des Vereins "Spiel des Jahres" kürte "Mysterium Kids" auf den ersten Platz. Auf der Suche nach dem Schatz des Kapitän Buh stoßen die Kinder bei diesem Spiel auf ein Problem. Der alte Geist will ihnen zwar helfen, doch leider kann er nur per Tambourin - einer speziellen Trommel - kommunizieren. Die Kinder müssen Geräusche von bestimmten Gegenständen mithilfe des Instruments imitieren. Hier geht es also ums genaue Zuhören und um Kreativität.

"Spiele, die ein gewisses Action- oder Bewegungsmoment dabei haben sind sowieso sehr populär", sagt Doris. "Und Spiele, bei denen die Kinder zocken, abschätzen, Risiko abwägen und taktieren müssen. Es dürfen auch kleine gemeine Elemente dabei sein. So, dass man auch dem Mitspielern das Leben ein bisschen schwer machen darf."