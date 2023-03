Jetzt wird's bunt

Manche sehen rote Karten und ärgern sich grün und blau. Was ist dran an den Farben im Sport?

Alle zwei Jahre - ein Mal im Winter, dann im Sommer - steht die Sportwelt im Bann der fünf olympischen Ringe. Diese ineinander verschlungenen Kreise sind blau, gelb, schwarz, grün und rot. Sie stehen für die fünf Erdteile Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika. Ringe und Farben symbolisieren, dass Sport die Menschen aus aller Welt vereint.

Und Farben spielen in dieser Welt eine große Rolle. Beispiel: Mit ihrer Hilfe können sich Teams gegenseitig besser auseinanderhalten. Und als Zuschauer tun wir uns natürlich auch leichter, die Spieler in den rot-weiß-roten Dressen anzufeuern, wenn etwa österreichische Teams auf dem (Fußball-)Platz stehen. Und was wäre Fußball ohne die roten und gelben Karten? Die gibt es, wenn jemand besonders grob seinen Gegenspieler zu Fall bringt. Da zieht der Schiedsrichter eine Karte aus der Tasche. Zeigt er einem Spieler Rot, dann darf der nicht mehr mitmachen.

Beim Judo ist die Farbe des Gürtels, der das weiße Sportgewand zusammenhält, wichtig: Als Anfänger würdest du einen weißen Gürtel verwenden. Je länger du beim Judo bleibst, desto besser wirst du und darfst Prüfungen ablegen. Der zweite Gürtel ist gelb-weiß, der nächste gelb, dann orange, orange-grün, grün, blau und braun. Erst danach kannst du dich um einen schwarzen Gürtel bewerben. Die großen Judo-Meister tragen rote Gürtel.

Stichwort Rot: Damit wird im Motorsport seit vielen Jahren ein Name in Verbindung gebracht - der italienische Sportwagenhersteller Ferrari. Wie andere italienische Teams lackierten auch die Ferrari-Leute ihre Autos in einem kräftigen Rot. Die anderen Rennställe wechselten aber immer wieder ihre Farben. Einzig Ferrari blieb immer beim Rot.

Das berühmteste Tennisturnier der Welt findet seit 1877 jährlich im Juli in Wimbledon nahe London (England) statt. Seit Anbeginn tragen Damen und Herren dort nur weiße Kleidung. Zumindest die Plätze haben eine kräftige Farbe: Grün. In Wimbledon wird nämlich auf Rasen gespielt.