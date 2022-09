Kinder-Kochbücher: Her mit dem Kochlöffel

Auf die Töpfe, raus die Pfannen, schmeißt den Ofen an. Wir präsentieren euch dazu drei passende Kinder-Kochbücher.

Das Coole am Kochen kennt Roland Essl genau. Er ist nämlich Profikoch.

"Es ist schon toll, dass man mit einem selbst gekochten Gericht anderen eine Freude machen kann." Wenn Roland erzählt, wie kreativ das Kochen ist, wenn er schwärmt, wie es ist, Aromen, Gerüche, Gewürze und feine Zutaten zu einem einzigartigen Bild zusammenzusetzen, dann bekommt man Lust, gleich selbst loszulegen. Na dann: Guten Appetit!



Mein Lotta-Leben.

Das Kochbuch



Das Kochbuch zur Bestseller-Reihe "Mein Lotta-Leben" von Alice Pantermüller. Die "Ayudingsda-Gerichte" von Lottas Mama sind zum Davonlaufen. Also schwingt Lotta selbst den Kochlöffel. Sie verrät ihre 60 besten Koch- und Backrezepte und alles, was wichtig ist beim Kochen. Wackelpudding, Pizzaschnecken und irgendwas mit Erdnussbutter? Ist dabei! Aber Lotta kocht auch gesund: Gemüsepuffer, selbst gemachte Pommes oder Spinatsuppe mit Popcorn.

Von Alice Pantermüller; Christian-Verlag: verlagshaus24.de



Bäckermaus & Donaustrudel - Süße Rezepte aus Österreich



Die Bäckermaus erzählt euch die Geschichte der beliebtesten österreichischen Süßspeisen wie Kaiserschmarrn, Punschkrapfen & Co.

Ihr lest Anleitungen für Heidelbeerstrudel, Schoko-Popcorn-Kekse oder Eischneemonster - 20 Rezepte und drei Geschichten gibt es auf 160 Seiten. Bilder aus bis zu 500 Jahre alten Büchern werden zur Bühne für Abenteuer.

Von Wolfgang Hartl, Mia Kirsch,

Erika Friedl; Edition-5Haus-Verlag: www.edition5haus.at



Das große Räuber Hotzenplotz Koch- und Backbuch



Der Räuber Hotzenplotz höchstpersönlich verrät seine geheimen Lieblingsrezepte für köstliche Schwammerlsuppe aus dem Räuberwald, Hokus-Pokus-Puffer, knuspriges Lagerfeuer-Stockbrot oder die einzig wahre Räuber-Hotzenplotz-Geburtstagstorte. Auf 128 Seiten findet ihr 39 einfache Rezepte, das "kleine Räuberküchen 1x1" und illustrierte Anleitungen. So wird Kochen kinderleicht.

Von Pia Deges, Otfried Preußler, Thorsten Saleina, F. J. Tripp und Michael Ruder; Thienemann-Verlag: www.thienemann-esslinger.de