King Kong: Der wütende Riesenaffe wird 90

Ein gigantischer Affe auf dem Dach eines Wolkenkratzers: Das Bild aus dem im März 1933 uraufgeführten "King Kong" wurde zu einem ikonischen Moment der Kinogeschichte.

Eigentlich wollte das Team von Regisseur Carl Denham auf der abgelegenen Insel Skull Island einen aufregenden Abenteuerstreifen drehen - Hauptdarstellerin Ann Darrow hat für den Dschungelstummfilm schon an Bord ihres Schiffes die entsetzten Schreie geübt, die in vielen Szenen gefordert sind. Grund zum Schreien bietet die Insel aber ohnehin: Ann wird dort von einem Eingeborenenstamm entführt, der sie seinem Gott opfern will - dem gigantischen Affen Kong. Denhams Team muss sich auf der Insel gegen Dinosaurier und andere Monster wehren, ...