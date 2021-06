Klettern als Leuchtkunst

Als würden bunte Lichterketten von Bergen und Klippen hängen, inszeniert Luke Rasmussen (28) seine

Leuchtkunst in der Wüste von Nevada. Der Trick: Er bindet sich LED-Lichter um, benutzt eine Langzeitbelichtung und klettert. Dabei ist dieses Klettern nicht ungefährlich. Immerhin findet es nachts in der Dunkelheit statt. "Es ist eine ganz andere Erfahrung als normales Klettern. Ich kann die Lampen mit einer Fernbedienung steuern, um das Licht anzupassen. So erziele ich die besten Resultate." Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/hgm