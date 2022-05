Klettern wie Spiderman

Einfach so die glatte Hausmauer raufspazieren - wäre das nicht supercool?Der Mensch kann das nur im Film. Geckos sind im echten Leben perfekte Wandkraxler.

Stiegen, Rolltreppe oder Lift? Brauchen die Geckos nicht. Sie nehmen einfach den direkten Weg nach oben - die Wand hinauf.

Aber wie machen die kleinen Wesen das denn bitte schön, ohne runterzufallen? Das ist eine gefinkelte Sache. Nein, sie benutzen keinen Spezialkleber und sie haben auch keine Saugnäpfe an ihren Füßchen.

Ein Grund, warum die Geckos mühelos die Wand hinaufklettern oder sogar über Kopf an der Decke marschieren können, sind Millionen klitzekleinster Härchen an ihren Füßen. Diese Härchen machen quasi die Oberfläche der Geckofüße viel größer. Somit schafft es der Gecko, dass er die Wand oder auch ein Fenster auf der größtmöglichen Fläche berührt, und erzeugt damit die Klebekräfte.

Eine weitere Sache, warum das bei den Geckos so gut klappt, sind elektrostatische Ladungen. Ihr habt bestimmt schon mal einen Luftballon an einem Wollpullover gerieben und ihn danach über euren Kopf gehalten. Der Ballon zieht dann die Haare an. Durch ebendieses Phänomen schaffen es die Geckos auch, dass sie so gut an glatten Flächen haften. Die Tiere können sich sogar dann an der Decke festhalten, wenn nur noch ein Finger die Wand berührt. Das wäre cool, wenn wir uns auch so über die Zimmerdecke hangeln könnten, oder? Aber das würde bei uns Menschen nicht funktionieren. Wir bräuchten gigantisch große haftende Hände und Füße dafür.

Geckos gehören übrigens zur Familie der Schuppenkriechtiere. Es gibt sie schon gaaaaanz lange auf dieser Erde, nämlich seit etwa 50 Millionen Jahren. Ob in der Wüste oder in den Tropen - überall auf der Welt sind die Echsen zu Hause. Dabei gibt es über tausend verschiedene Arten.