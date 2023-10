Silberfischchen: Klitzekleiner Mitbewohner

Dürfen wir vorstellen: das Silberfischchen. Sieht ja hübsch aus, so silbrig glänzend. Trotzdem ekeln sich manche vor ihm.

Silberfischchen sind aber auch nicht scharf auf eine Begegnung mit uns. Sie haben lieber ihre Ruhe. Und sie lieben die Dunkelheit. Ganz besonders mögen sie es, wenn es nicht nur dunkel, sondern auch noch feucht ist. In unseren Häusern und Wohnungen - besonders im Badezimmer - finden sie ideale Wohnbedingungen. "Silberfischchen sind flügellose Urinsekten", weiß Patrick Gros. Er ist Biologe am Haus der Natur in Salzburg. "Die unterscheiden sich kaum von jenen Arten, die ursprünglich unsere Welt bevölkert haben." Was interessant ist: Derzeit breitet sich das sogenannte Papierfischchen in Europa stark aus. Das sieht dem Silberfischchen sehr ähnlich und verdrängt dieses. Das Problem dabei: "Das Papierfischchen frisst - wie der Name schon sagt - gern Papier. "Ich habe schon auf Fotos gesehen, wie Papierfischchen ganze Sammlungen alter Dokumente zerfressen haben." Sie scheinen sich eher für ältere Bücher zu interessieren. "Neue sind oft mit Chemikalien durchsetzt", sagt Patrick. Und das schmeckt ihnen wohl nicht. Obwohl sie so klein sind, können sie also großen Schaden anrichten. Die Winzlinge knabbern so langsam, dass es lange gar nicht auffällt.

Diese kleinen Mitbewohner können einem grundsätzlich nichts anhaben. Sie können keine Krankheiten übertragen, nicht beißen. Und trotzdem: Viele Menschen begegnen all diesen winzigen Krabblern fast mit Hysterie. "Wir bekommen immer wieder Anrufe von Leuten, die in Panik sind, weil sie viele kleine Insekten zu Hause gefunden haben", erzählt Patrick. Und das hat überhaupt nichts mit Sauberkeit zu tun. Silberfischchen sind anspruchslos und flexibel. "Die meisten anderen Insekten, wie Schmetterlinge, brauchen bestimmte Pflanzen. Wenn die nicht exakte Bedingungen vorfinden, können sie nicht überleben."

Ein Problem ist, dass Menschen häufig gleich mit Gift anrücken. "Gift ist Gift. Auch Biogift. Ich rate immer davon ab, jegliches Gift anzuwenden. Man vergisst oft, dass man sich damit ja auch selbst dem Gift aussetzt."