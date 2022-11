Kobold-Alarm: Pumuckl kommt jetzt ins Theater

Stellt euch vor, ich habe mit dem Kobold mit dem roten Haar gequatscht. In echt ist er Schauspieler. Schabernack hat er trotzdem im Kopf.

Im echten Leben heißt er Gregor Schleuning, ist 31 Jahre alt und die Haare sind nur getönt. Aber derzeit spielt er eben den Kobold mit den roten Haaren. Nämlich in dem Kinderstück "Meister Eder und sein Pumuckl: Das Weihnachtsfest", das gerade am Landestheater gespielt wird.

"Am liebsten macht er Schabernack, Leute ärgern nicht zu knapp ..." - ist da viel Unsinn im eigenen Kopf, wenn man den Pumuckl spielt? "Ich glaube schon. Man muss ständig Ideen haben, wie man die Kollegen ein bisschen ärgern kann. Es gibt eine Stelle, da esse ich einen Pudding. Und im nächsten Moment schleudere ich den Pudding in Meister Eders Gesicht. Das muss einfach so aus einem herauskommen!" Sonst würde es ja viel zu einstudiert und angeleitet wirken. "Das Lustige am Pumuckl ist, dass er Chaos stiftet. Daran muss man als Schauspieler schon auch Spaß haben." Ganz markant ist ja die Stimme vom Pumuckl. Habt ihr diesen schrillen Singsang im Kopf? Wie macht das Gregor dann in seiner Rolle? Knabbert er vor dem Auftritt Sägespäne? Keinesfalls! "Ich hab viel ausprobiert, lehne mich ans Original an, mache aber mein eigenes Ding."

Den kleinen Kobold lieben wirklich alle. "Wenn der Pumuckl im Raum ist, kann einfach alles schief gehen. Und darüber lachen Menschen gerne."

Um sich auf die Rolle vorzubereiten, hat Gregor viel über den Pumuckl gelesen, alte Folgen angesehen, Hörspiele angehört. Das Reimen und den Pumuckl-Singsang, das kann Gregor mittlerweile auch im Alltag nicht ganz lassen, aber: "Unsichtbar werden, das kann ich in Wirklichkeit natürlich nicht." Deshalb muss die Bühne ein paar Kunststücke können. Zum Beispiel plötzlich Gegenstände wackeln oder runterfallen lassen. Und welche Eigenschaft vom Pumuckl wäre cool in echt zu haben? "Was uns allen guttun würde, wäre, nicht immer alles so superernst zu nehmen. Wir sollten manchen Dingen mit mehr Leichtigkeit und Spaß begegnen."



