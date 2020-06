Kreative Coronakunst von einer 13-Jährigen

Schule? Zugesperrt. Freunde treffen? Abgesagt. Spielplatz, Theater, Museum? Geschlossen. Was blieb, war ganz schön viel Zeit. Und diese Zeit habt ihr alle auf unterschiedliche Art und Weise genutzt.

Unter dem Künstlernamen "albartiste" startete Alba Schneiderbauer aus Wien ihren eigenen

Instagram-Account - und postete dort jeden Tag eine digitale Zeichnung. Diese Bilder sind richtig gut angekommen: "Ich habe gewusst, dass sich viele auf das tägliche Bild freuen, und das hat mich angespornt, täglich zu zeichnen", sagt die 13-Jährige.

Alba besucht die 3. Klasse des Gymnasiums GRG 13 Wenzgasse, ihre Schwester Rosa ist zehn Jahre alt. Und da ihre Mutter aus Salzburg stammt, verbringt die Familie beinahe alle Ferien dort.

Alba mag das Voltigieren, Skateboardfahren, sie dreht auch selbst Filme. Und sie zeichnet eben sehr gern, besonders auf dem eigenen iPad.

Corona brachte es mit sich, dass Alba sich mit Themen wie Social Distancing, Maskentragen, Desinfektion beschäftigte. "Irgendwann habe ich dann so eine längliche Figur entworfen, die in verschiedener Gestalt immer wieder in meinen Bildern vorkommt und meine verschiedenen Stimmungen ausdrückt. Und ich habe auch Obst und Gemüse in Quarantäne gezeichnet", erzählt Alba. Sie ist froh, dass sich die Situation wieder gebessert hat und sie ihre Freunde - wenn auch mit Abstand - wieder sehen kann. Und einen weiteren Vorteil hatte die Quarantäne für Alba: Sie hat begonnen, regelmäßig Zeitung zu lesen.

