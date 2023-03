Superschlaue Roboter

Persönliche "Schreib-Wichtel", virtuelle Models und clevere Ampeln. Künstliche Intelligenz erobert die Welt.

ntelligent seien Menschen von Haus aus, sagt Alexander Adrowitzer. Er ist Experte für künstliche Intelligenz (KI). "Kleine Kinder brauchen nicht lang, um eine Katze von einem Hund unterscheiden zu können." Dafür benötigt ein Computer hingegen mehrere Millionen Bilder von Hunden und Katzen. Der Mensch ist richtig gut darin, Zusammenhänge zu begreifen. "Der Computer wertet einfach Zahlen aus." Einen Text wirklich verstehen, das kann er nicht. Mit KI versuchen Roboter oder Computer, unser Denken nachzumachen. "Die Ergebnisse sind immer nur so gut wie die Zahlen, mit denen wir den Computer füttern."

KI ist bereits in vielen Bereichen im Einsatz. "Sie steckt zum Beispiel in jedem virtuellen Sprachassistenten, wie der Alexa", sagt Alexander. Diese Assistenten erkennen Befehle und führen sie aus: "Spiel mir mein Lieblingslied" oder "Lass die aktuellen Sportnachrichten laufen".

Derzeit reden viele über Chatbots. So einem Chatbot kann man am Computer schriftlich oder sogar mündlich Fragen stellen. Und bekommt dann eine zusammengefasste Antwort. Ein besonders bekannter Chatbot heißt ChatGPT ("generative pre-trained transformer"). "Dem kann ich sagen: ,Schreib mir einen Aufsatz über Mozart.' Dann liefert das System eine optimale Zusammenfassung." Das geht deshalb, weil ChatGPT vorher gigantisch viel "gelesen" und dadurch gelernt hat, wie wir Menschen Texte schreiben. Das System korrigiert sogar Grammatik und übersetzt Texte. Also es ist fast wie ein hilfreicher "Schreib-Wichtel".

KI wird auch in der Mode eingesetzt. Eine Firma kann sagen: "Ich hab ein blaues Shirt und das würde einem Mann mit gleicher Augenfarbe gut passen." Den erzeugt das System und schickt das Foto. "Heidi Klum kann bald einpacken", sagt Alexander lachend.

Und in Linz gibt es ein Ampelsystem mit KI. Die Ampel erkennt, ob Leute wirklich über den Zebrastreifen gehen wollen oder nur an der Kreuzung vorbeigehen. Sie checkt, ob einer oder mehrere warten. Und sie kann sogar Grünphasen verlängern, wenn langsamere Menschen die Straße überqueren.