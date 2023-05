Kulturelle Unterschiede: Daumen rauf ist eher übel

Auch essen mit der linken Hand und die Fußsohlen zeigen. Andere Länder haben andere Sitten.

In manchen Regionen könntet ihr rasch in ein Fettnäpfchen treten, wenn ihr die dort üblichen Verhaltensweisen nicht kennt.

Strecken wir bei uns den Daumen nach oben, dann heißt das: "Das finde ich spitze!" Ganz schön peinlich könnte diese Geste werden, wenn ihr sie beispielsweise in Australien, Russland oder in manchen Teilen Afrikas einsetzt. Bewegt ihr den Daumen dabei auch noch rauf und runter, dann ist das nämlich eine üble Beleidigung.

Stellt euch vor, ihr bestellt im Restaurant eine Portion Reis und nehmt dann kein Besteck, sondern esst mit den Händen. Bei uns unvorstellbar, oder? In Indien oder den arabischen Ländern hingegen essen die Menschen traditionell mit den Händen. Für Speisen, die zu weich sind, wird in Afrika ein Stück Fladenbrot als eine Art Löffelersatz verwendet. In Indien nimmt man klebrigen Reis und formt ihn mit dem cremigen Gemüse zu kleinen Bällchen. Aber: auf gar keinen Fall mit der linken Hand, sondern nur mit der rechten! Die linke Hand gilt als unrein. Die benutzt man nämlich, um sich am Klo den Popo mit Wasser zu säubern (statt mit Klopapier).

Wenn zwei Menschen sich in Japan begrüßen, dann geben sie sich nicht die Hand, fallen sich schon gar nicht um den Hals und busseln sich keinesfalls ab. Das wäre unverschämt. Sie verbeugen sich voreinander. Und je tiefer die Verbeugung ist, desto größer ist der Respekt vor dem Gegenüber.

Wird man in der Türkei von einer Familie nach Hause eingeladen, dann zieht man sich beim Betreten der Wohnung die Schuhe aus und alle setzen sich gemütlich auf Kissen zusammen. Dabei könnte man ungewollt ganz schön unhöflich sein. Denn: Wenn ihr euch so hinsetzen würdet, dass eure Fußsohlen auf jemanden zeigen, dann wäre das eine Beleidigung. Also: im Schneidersitz so positionieren, dass man die Fußsohlen nicht sehen kann.

Solltet ihr nach China reisen, dann ist "schlechtes Benehmen" durchaus erwünscht: Schmatzen, Rülpsen und Schlürfen beim Essen gelten nämlich als Zeichen, dass es einem schmeckt. Na dann: Mahlzeit!