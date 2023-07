Kunst an den Wänden: Wie Streetart-Künstler arbeiten

Kunst muss nicht immer an der Wand hängen. Jana und JS sind Streetart-Künstler. Sie nutzen Wände, Fenster und Türen als Leinwand.

Ihr Werkzeug? Spraydose und Schablonen. Es gibt aber viele verschiedene Arten der Streetart-Kunst. Es gibt einen Künstler, der gestaltet aus klitzekleinen Fliesen ganze Figuren, andere arbeiten mit angeleimten Papier an der Wand, man kann auch mit Styropor etwas machen. "Streetart" ist die größte Kunstbewegung aller Zeiten. Sie hat in den 60er-Jahren begonnen und es gibt sie heute in jedem Teil der Erde. Früher war Streetart verboten. Mittlerweile erlauben manche Städte diese Kunst aber ganz offiziell. "Da gibt es dann extra Wände, auf denen jeder sprühen darf", erzählt JS.

Der bekannteste Streetart-Künstler der Welt heißt Banksy. Er arbeitet auch mit Schablonen. Niemand weiß, wer er ist. Er will, dass sein Name geheim bleibt. Banksys Kunst gibt es mittlerweile auf Bildern: Liebhaber zahlen dafür einige Millionen Euro.

Jana und JS arbeiten seit 17 Jahren miteinander. "Wir haben schon Hauswände bearbeitet, die 20 Meter hoch waren, oder Bilder gefertigt mit einer Länge von 25 Metern. Wir haben an einem Holzstapel auf der Schnittfläche von Baumstämmen gesprayt oder auch auf einem 20 Zentimeter kleinen Stein unsere Kunst platziert."

Wenn ihr mal aufmerksam durch die Stadt marschiert, dann seht ihr: Es gibt schon sehr viele Wände voller Streetart. Und deshalb meint Jana: "Irgendwie fehlt da das Überraschungsmoment. Deshalb haben wir angefangen, außergewöhnliche Orte zu suchen. So wie die Kieselsteine am Ufer der Salzach." Und ziehen die beiden dann in der Nacht mit Maske und Spraydose bewaffnet los, um ihre Bilder zu erstellen? "Nein, auf keinen Fall", lacht Jana, "wir wollen ja nichts zerstören. Wir werden meistens eingeladen, und alles geschieht dann mit Erlaubnis." Ein lustiges Motiv von Jana und JS ist der Mann mit Fotokamera vor dem Gesicht und dem Finger am Auslöser. Da glaubt man echt, man wird gerade geknipst. "Wir versuchen immer, dass wir mit unserer Arbeit ein Spiel kreieren. Zwischen dem, was wir malen und dem, was rundherum ist", sagt JS. "Wir wollen mit unserer Kunst zum Nachdenken anregen und Gefühle wecken." Infos: www.janaundjs.com