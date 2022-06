Lachen statt leiden

Wenn das Krankenzimmer zur Bühne wird. Clowndoctor Nelly und ihre freche Handpuppe lenken Kranke vom Klinikalltag ab.

Habt ihr schon einen Krankenhausaufenthalt hinter euch? Der ist oft mit Schmerzen, Angst, Verunsicherung, Langeweile oder Einsamkeit verbunden - bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Wie gut, dass es die Rote-Nasen-Clowndoctors gibt. Einer von ihnen ist Gerlinde Glasl alias Clownin Nelly. Gemeinsam mit einem zweiten Clown besucht sie große und kleine Patienten in Salzburger Krankenhäusern, damit diese ihre trüben Gedanken für kurze Zeit vergessen können und stattdessen fröhlich sein dürfen.

Nelly ist an ihrem flattrigen, knielangen Kleid in Rot, Pink und Flieder und den knallroten Schuhen zu erkennen. Ihre langen Haare sind zu zwei Zöpfen geflochten, die sich in alle Richtungen verbiegen lassen und als Mikrofon, Pinsel oder Wäscheleine verwendet werden können. Und da ist auch noch Nellys Handtasche. Die ist grau und kuschlig und sieht aus wie eine Pelzhaube. Tatsächlich ist sie aber ein seltener Vogel, ein südsibirischer Angorahahn namens Pepi. Er singt schrecklich laut, drängelt sich immer vor, ist besonders frech und hat ständig Hunger auf Süßigkeiten.

Nelly kündigt ihr Kommen mit Musik auf dem Gang an. Ihre Ukulele hat sie immer dabei. "Ohne Musik kann ich mir das Clowndasein nicht vorstellen", sagt sie. "Musik berührt und ersetzt manchmal auch die Sprache." Wenn dann die Zimmertür aufgeht und die beiden Clowns mit ihren roten Nasen hereinschweben, -poltern, -tanzen oder -schleichen, ist es Zeit für Abwechslung.

Ob es ein Zaubertrick, eine gefährliche Löwennummer, ein Musik-Ratespiel oder die Verleihung der Tapferkeitsmedaille ist - jeder Besuch ist auf den jeweiligen Patienten abgestimmt. Für Nelly heißt das, dass sie sehr schnell erkennen muss, wie es einem Kind oder einem Erwachsenen geht und was es bzw. er gerne hat.

Die Clowns bringen Freude, unterstützen aber auch Ärztinnen, Ärzte und Schwestern bei ihrer Arbeit, wenn sie einen Verband oder eine Infusion wechseln müssen. Die Clowns lenken die Patienten ab, sprechen ihnen Mut zu und loben sie für ihre Tapferkeit.