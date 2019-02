Leo schnalzt sich durch den Winter

Den Winter vertreiben. Der zwölfjährige Leonhard aus Bergheim erklärt SNuppi sein besonderes Hobby.

Es ist ziemlich kalt, als Leonhard Wörndl abends zum Training auf dem Sportplatz in Bergheim erscheint. "Das macht mir nichts aus", sagt der Zwölfjährige, der von seinen Freunden Leo genannt wird. Geschnalzt wird eben nur zwischen dem 26. Dezember und dem Sonntag vor dem Faschingsdienstag. Damit ist Schnalzen an sich eine Winteraktivität. Leo weiß, dass dieser uralte Brauch dafür da ist, den Winter zu vertreiben. Ob er den Winter denn nicht mag? "Doch, doch", sagt Leo und lacht. Aber erstens sei er, was den Schnalzerbrauch betrifft, durch seinen Papa erblich vorbelastet. Und zweitens sei es super, im Training und bei den Wettkämpfen Zeit mit Freunden zu verbringen. Gemeinsam bilden die Bergheimer Burschen ein Team, im Schnalzen nennt man das eine Pass.