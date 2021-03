Liebe unter Stars: Wenn im Sport das Herz gewinnt

Im Spitzensport geht es nur um Meter, Sekunden, Tore, Punkte, Weiten oder Höhen? Weit gefehlt!

Topathleten sind keine Maschinen, sondern Menschen. Und zwischen manchen von ihnen "funkt" es eben ...

Marlies und Benni

Es geschah im Februar in Åre in Schweden bei den alpinen Skiweltmeisterschaften vor vierzehn Jahren. Es ging um die österreichischen Skirennläufer Marlies Schild und Benjamin Raich. Gemeinsam traten sie mit vier weiteren ÖSV-Kollegen im Teamwettbewerb an und gewannen diesen auch. Marlies und Benjamin gemeinsam auf dem Siegespodest mit der Goldmedaille - die österreichischen Reporter in Åre waren ganz aus dem Häuschen. Auch die Fans waren begeistert. Umso mehr, weil Marlies und Benjamin, den alle nur Benni nannten, seit dem Jahr 2004 befreundet waren. Sie waren zu ihrer Zeit das Traumpaar des österreichischen Sports. Und sie blieben es auch über ihre Karrieren hinaus. Denn die beiden sind mittlerweile verheiratet und haben drei Kinder.

SN/gepa Steffi Graf und Andre Agassi.





Steffi und Andre

Herzensangelegenheiten unter Spitzensportlern berühren auch Menschen, die mit Sport eigentlich nicht viel anfangen können. Tennis zum Beispiel finden viele Leute geradezu langweilig, Promi-Nachrichten haben es ihnen aber angetan. Und dort tauchen immer wieder Steffi Graf und ihr Ehemann Andre Agassi auf. Sie ist Deutsche, er ist US-Amerikaner. Steffi und Andre waren dominierende Persönlichkeiten im Welttennis vor allem in den 1990er-Jahren. Sie gewannen zusammengezählt an die 170 Turniere und standen - ebenfalls zusammengerechnet - 478 Wochen an der Spitze der Tennisweltranglisten. Ihre schönsten Erfolge heißen aber Jaden Jil und Jaz Elle. Denn das sind ihre gemeinsamen Kinder. Steffi und Andre sind seit 2001 verheiratet. Sie ruhen sich nicht auf ihren Preisgeld-Millionen aus, sondern arbeiten wohltätig für benachteiligte Kinder in aller Welt.



SN/www.picturedesk.com Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger.



Ana und Bastian

Ebenfalls im Tennis mischte Ana Ivanović an der Weltspitze mit. Ihr größter sportlicher Erfolg war der Sieg bei den French Open in Paris (2008). Leider wurde die talentierte Serbin immer wieder von Verletzungen gebremst. Vor fünf Jahren musste sie ihre sportliche Laufbahn beenden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits einen gewissen Bastian Schweinsteiger kennengelernt und war seine Lebensgefährtin. Bastian war lange Fußballprofi beim FC Bayern München. Mit Deutschland gewann er 2014 die Weltmeisterschaft. Ana und Bastian sind mittlerweile verheiratet und haben zwei Söhne.



SN/gepa Anna Fenninger und Manuel Veith.



Anna und Manuel

Gute Platzierungen, aber nie ganz an der Weltspitze: Manuel Veith aus Rohrmoos bei Schladming (Steiermark) hat es aber immerhin geschafft, sich im Snowboarden für vier Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Seine Ausbeute an Pokalen und Medaillen mag vielleicht nicht so üppig gewesen sein. Eine gewisse Anna Fenninger hat das nie gestört. Sie ist eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen in Österreich (ein Olympiasieg, zwei Mal Gesamtweltcup, drei Mal Weltmeisterin). Und Manuel ist seit 2016 ihr Ehemann. Die beiden erwarten derzeit ihr erstes Kind.