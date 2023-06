Lustigsein als Beruf

Eigentlich ist Michel Widmer ja schon in Pension. Eine Rolle wird er aber wohl niemals ablegen: die als Clown Michelino.

Immer schon hat ihn die Figur des Clowns interessiert. "Ich habe Verschiedenes ausprobiert, viele Bücher gelesen, Vorstellungen angesehen und dann einfach losgelegt", erzählt Michel Widmer. Aber wie kann man Spaßigsein denn lernen? "Wenn man bei den Trainings versucht, lustig zu sein, dann pfeift einen der Clownlehrer sofort zurück." Denn: Es gehe eher darum, dass man jemand wird, der seine Emotionen deutlich zeigt. Seine Freude, seinen Zweifel. Das erfordert auch Mut, das zu machen. So wird der Michel dann zum Clown Michelino. "Ein Clown ist oft jemand, der manchmal dümmer oder einfacher erscheint, als man selbst ist", erzählt der 67-Jährige. Der Zuseher sieht voraus und fühlt sich dem Clown erst überlegen. Er wundert sich aber dann, wenn der Clown außergewöhnliche Lösungen findet. Die sind das Lustige, weil sie besonders sind. Die Menschen lachen über Fehler, über Missgeschicke. Das stellt der Clown zur Verfügung.

Eine Szene, die Michel zigfach gespielt hat: "Ich hole meine Ukulele aus meinem Köfferchen und halte sie falsch herum, die Saiten sind an meinem Bauch und ich kratze am Holz. Ich schaue hinunter und die Kinder lachen natürlich. Ich staune, weil ich meine Töne nicht höre. Schon ruft ein Kind ,Umdrehen!'. Und ich drehe mich selbst um, das Publikum sieht meinen Popo. Wieder lachen alle. Dann zeigen mir die Kinder, wie ich die Ukulele drehen soll, und ich bewege sie in die falsche Richtung." Dieses Spiel geht so weiter,

bis eines der Kinder aufsteht und Michelino die Lösung zeigt.

Clown ist nicht gleich Clown. Im Zirkus geht es eher um den "dümmlichen, tollpatschigen" Clown. Die Art der Clownerie ist aber insgesamt kreativer geworden. Es gibt eigentlich keinen Clown mehr, der nicht irgendetwas exzellent kann. Die einen jonglieren, andere musizieren fantastisch oder beherrschen Akrobatik. Michelino spielt Gitarre, Ukulele, Banjo und Schlaginstrumente. Und er jongliert. Aber immer nur mit drei Dingen. Zum Beispiel mit drei Bällen - blau, gelb und rot. Die heißen auch so: Herr Gelb, Herr Rot und Herr Blau. Der gelbe Ball fällt immer hinunter und Michelino fragt ihn, was eigentlich los ist. Darauf antwortet der Ball: "Herr Rot hat mir ein Bein gestellt."

Von welcher Eigenschaft des Clowns könnten wir alle lernen? "Dass wir unsere Missgeschicke mit mehr Humor nehmen. Und nach einer Panne aufstehen und weitermachen."

Info: www.theaterausdemkoffer.at