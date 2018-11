Manege frei für die Zirkusschule

Neues Salzburger "Circus-Trainings-Centrum". Anfang Mai war in Salzburg-Gnigl die Eröffnung - rund 300 Kinder lernen dort Akrobatik, Artistik und Tanz.

Das grüne Diabolo dreht sich schneller und schneller. Nino, Yannick und Emily stehen konzentriert in einer Reihe. Der Trainer wirft das Diabolo in die Luft, Nino fängt es auf. Er lässt es in die Höhe schnellen, gibt es an Yannick weiter und schließlich landet es auf Emilys Seil. Das Trio gehört zur fortgeschrittenen Nachwuchsgruppe des Salzburger Circus-Trainings-Zentrums (CTC), das im Mai in einem großen Zirkuszelt in Salzburg-Gnigl eröffnet wurde. Die Sechs- bis Zehnjährigen trainieren zwei Mal die Woche für zweieinhalb Stunden.