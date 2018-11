Marcel und die Rentiere

Tierischer Hauptpreis. Bei den Skirennen in Finnland gibt es Rentiere zu gewinnen. Marcel Hirscher gehören schon zwei.

Ferdinand, der Zweite. So hat Marcel Hirscher 2013 jenes Rentier genannt, das er für seinen Slalomsieg in Levi (Finnland) gewonnen hat. Benannt hat er es nach seinem Papa. 2016 gewann Hirscher mit Leo ein weiteres Rentier dazu. Leo und Ferdl II. weiden heute nicht in Salzburg, sondern durften bei ihren Kumpels im vertrauten Stall in Lappland bleiben. Alle Jahre wieder, wenn in Levi der Skiweltcup gastiert (diesmal am 17./18. November), besucht Hirscher seine vierbeinigen Freunde. Im Sommer verzichtet er darauf, weil er gehört hat, dass es dann in Finnland von Mücken wimmelt, bei 42.200 Seen kein Wunder. "Die Rentiere halten das aus, ich nicht."