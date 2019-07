Mit SNuppi ins Fußball-Camp

Eine Woche lang Fußball spielen und Englisch lernen. Wär das was? Dann meldet euch: Wir verlosen elf Plätze für die Soccer Academy in Hallein!

Die Fußball-WM der Frauen ist fast vorbei - und damit auch das Mitzittern mit der Lieblingsmannschaft. Später einmal Fußballprofi zu werden, das wäre schon was, oder? Diesen Traum haben viele Kinder - sich voll auf das Training zu konzentrieren, mit dem Ball neue Tricks zu lernen und mit den Teamkollegen auch abseits des Rasens viel Spaß zu haben. Das alles und noch viel mehr bietet die Soccer Academy in Hallein, die ab 28. 7. in zwei Feriencampwochen Fußball und Englischlernen verbindet. Denn: Sollte es zur großen Karriere reichen, möchte man bei den Interviews ja auch coole Antworten auf Englisch geben können. Außerdem stehen neben Sommerrodeln, Tischtennis, Wuzeln und Billard auch Freibadbesuche auf dem Programm.

Die Soccer Academy richtet sich an Mädchen und Burschen zwischen acht und 15 Jahren. SNuppi verlost elf Plätze für die Campwochen von 28. 7. bis 2. 8. sowie vom 4. 8. bis 9. 8. im Wert von je rund 400 Euro.

Fußball-Camp: Wir verlosen elf Plätze! Ein Gewinnpaket für die Soccer Academy beinhaltet:

- 5 Übernachtungen im Landesberufsschülerheim

- Verpflegung all-inclusive

- Fußball-Trainingseinheiten

- Sportmotorik & Koordinationstraining

- Zwei Stunden täglich Englischunterricht mit Bezug zum Fußball

- Fußball-Regelkunde

- Alle Side-Events

- Betreuung von professionellen Trainern

- Shuttleservice zu diversen Programmpunkten

- Soccer-Academy-Geschenk



Einfach ein E-Mail an mathias.schummer@sN.atschicken; Kennwort: Soccer Academy.