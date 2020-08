Mülldetektive am Werk

Dem SNuppi-Aufruf, uns eure Kunstwerke aus der Zeit des Corona-Lockdowns zu schicken, sind einige nachgekommen. Die 1e der Volksschule Seekirchen hatte genau zu der Zeit das passende Projekt am Start.

Zur Coronazeit waren in vielen Haushalten die Mülltonnen übervoll. Eigentlich ganz klar, weil doch die Menschen mehr Zeit zu Hause verbracht haben als sonst. Die Leute waren öfters einkaufen, haben häufiger gekocht und mehr online bestellt - dass da größere Müllberge zusammengekommen sind, ist logisch.

Diese Tatsache nahmen Kinder der 1e-Klasse der Volksschule Seekirchen mit ihrer Klassenlehrerin Susanne Öllerer-Mrazek zum Anlass, um sich während der Coronazeit mit dem Thema Müll auseinanderzusetzen. Wie kann man Müll vermeiden? Was kann man mit alten Dingen noch machen? Wie sortiert man die Abfälle richtig? Mit solchen Fragen beschäftigten sich die Kinder. Der Homeschooling-Auftrag lautete: "Sei ein Mülldetektiv! Sammle drei Tage lang den Müll (außer Speisereste), der bei dir zu Hause entsteht." Der meist riesige Müllberg hat die Kinder überrascht und sie haben gemeinsam mit ihren Familien überlegt, wie das vermieden werden kann.

Heraus kamen dabei gute Ideen: Man könnte beispielsweise Papier auch auf der Rückseite bemalen und nicht nur auf der Vorderseite, viele Dinge kann man reparieren und muss sie nicht gleich neu kaufen und bei Lebensmitteln kann man darauf achten, diejenigen zu kaufen, die weniger Verpackung haben - und natürlich: Aus dem Müll kann etwas Neues entstehen.

Der nächste Schritt lautete also: "Baue aus geeigneten Teilen deines Verpackungsmülls ein Fahrzeug, das rollen kann. Es kann ein Bus, ein Geländefahrzeug, ein Traktor, ein Fantasiemobil sein."

"Als kreative Ergänzung zu den Unterrichtsthemen Ressourcenschutz und Müllvermeidung regt das Werken mit unterschiedlichen Materialien zum selbstbestimmten Handeln und Nachdenken über Nachhaltigkeit an", ist Susanne Öllerer-Mrazek überzeugt. Die Kinder haben mit Begeisterung mitgemacht. Dabei herausgekommen sind dann so spannende Teile wie Eleas Fahrzeug: "Mein Minischulbus macht sich auf den Weg, um alle meine Prinzessinnen in die Schule zu bringen", erklärt sie. Korbinian wiederum baute ein Multifunktionsfahrzeug. Er nennt es "Auto-(U-)Boot-Flieger-Zug". Und Emma berichtet: "Meine Katze wollte am liebsten selbst mit dem selbst gebauten Tiermobil mitfahren." Gabriel mag schicke Boliden und brachte deshalb auf seinem Rennauto extradicke schwarz-weiße Spoiler an, mit Luisas Family-Playmobil darf nur die Lieblings-Playmobil-Familie mitfahren und Leons Düsenjet kann mit den starken Triebwerken schnell in die Lüfte aufsteigen.

Aber das Projekt war mit dem Bau der Teile noch nicht beendet: Der nächste Schritt war, die Werkstoffe der restlichen Verpackungen zu trennen und richtig zu recyceln. Ein Besuch bei der Müllsammelstelle gehörte auch dazu. Und zum Schluss, um ein echter Umweltschützer zu sein, mussten die Kinder Folgendes beachten: "Sollte dir dein Müllfahrzeug mal nicht mehr gefallen, überlege: Vielleicht hat dein Freund/deine Freundin eine Freude damit? Du kannst es auch wieder zerlegen, um- oder neu bauen. Auf alle Fälle, vergiss nicht bei der Verschrottung deines Fahrzeugs alle Werkstoffe wieder zu trennen und richtig zu entsorgen. Hilf mit, Abfälle zu vermeiden und so unsere Umwelt zu schützen."

Diese guten Ideen könnte doch jeder von uns ein bisschen in den eigenen Alltag integrieren.