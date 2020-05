Musikinstrumente selbst gebastelt

Rasseln und Fingerklaviere. Mit wenigen Handgriffen könnt ihr selbst zu Instrumentenbauern werden.

Joghurt, hmmm! Nur wohin mit den leeren Bechern?

Bastelt doch einfach kleine Maracas daraus! Diese Rasseln könnt ihr aus großen und kleinen Joghurtbechern machen. Am besten klingen sie, wenn ihr zwei davon bastelt. Aus leeren Streichholzschachteln oder Schuhkartons wiederum lassen sich Fingerklaviere zaubern.

Mit euren Instrumenten könnt ihr zum Beispiel abends ein eigenes 18-Uhr-Konzert gegen das Coronavirus machen. Denn, ist euch das schon aufgefallen? Seit das Coronavirus da ist, musizieren Menschen auf der ganzen Welt abends auf ihren Balkonen. Es gibt oft richtige Balkonkonzerte als Zeichen für den

Zusammenhalt in der Krise. Und so bastelt ihr eure

Musikinstrumente:



Kleine Maracas

Dafür braucht ihr:

eine Schere, zwei kleine, gleich große Joghurtbecher, buntes Papier, Klebstoff und feinen Kies. Je nach Größe der Becher sind auch die erzeugten Töne am Ende unterschiedlich.

Und so geht's:

1. Schneidet aus dem bunten

Papier kleine Sterne, Monde oder andere Dinge aus, die euch gefallen.

2. Klebt die Bilder auf die Becher auf.

3. Schüttet Kies in einen Becher.

4. Klebt einen zweiten Becher so auf den Becher mit Kies, dass die Becher gut verschließen.



Fingerklavier

Dafür braucht ihr: eine leere Streichholzschachtel oder einen Schuhkarton, buntes Kartonpapier, Klebstoff, Schere, Gummiringerl oder Gummibänder.

Und so geht's:

1. Schneidet in die Mitte der Schachtel ein rundes Loch.

2. Schneidet zwischen einem Ende des Kartons und dem Loch einen langen Querschlitz und lasst dabei etwas Abstand zum Rand.

3. Steckt ein Stück Kartonpapier in den Schlitz. Es muss über den Schlitz hinausragen.

4. Wickelt mehrere Gummibänder parallel nebeneinander um die Schachtel. Alle müssen auf dem Stück Karton im Schlitz aufliegen.

5. Bringt die Gummibänder zum Schwingen, indem ihr daran zupft.

Quelle: SN