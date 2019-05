Name für das Luchsbaby gesucht

Überraschender Nachwuchs. Die "Salzburger Nachrichten" werden Tierpate eines kleinen Luchses. Hilf mit bei der Namenssuche!

Es ist zwar erst wenige Wochen alt, aber schon jetzt der Star im Wild- und Erlebnispark in Ferleiten am Fuße des Großglockners: das Luchsbaby, das am 5. Mai 2019 das Licht der Welt erblickt hat. "Dabei haben wir nicht einmal gewusst, dass unsere Luchs-Dame Poldi Nachwuchs erwartet", erzählt Simon Mayr-Reisch, dessen Familie der Wildpark im Pinzgau gehört. "Anfangs hat Poldi ihr Kleines noch total abgeschirmt, wir durften gar nicht dazu." Darum weiß auch noch niemand, ob es sich bei dem Luchsbaby um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Für kleinere Ausflüge mache sich das Junge aber inzwischen schon mal kurz davon. "Aber es ist noch blind, Poldi holt es immer schnell zurück zu sich. Dafür beißt es die Mama sanft in den Nacken und trägt es zurück." Mama Poldi lebt seit September 2017 im Wild- und Erlebnispark und leistet dort Luchsmännchen Arthur Gesellschaft. Wie man nun weiß, sind sich die beiden auch nähergekommen.

Der Luchs wurde - wie alle Großraubtiere - im

19. Jahrhundert in Österreich ausgerottet. Nach ihrer Wiederansiedlung in den 1980er-Jahren gibt es heute nach Schätzungen des Naturschutzbunds in freier Wildbahn zehn bis 15 Luchse.

Mach mit: SNuppi sucht einen Namen für das Luchsbaby

Die Salzburger Nachrichten haben die Patenschaft für die Luchsfamilie aus dem Wild- und Erlebnispark Ferleiten übernommen. Habt ihr eine Idee, wie das niedliche kleine Wildkatzenbaby heißen soll? Schickt uns eure Vorschläge an sn@snuppi.at. Wir verlosen unter allen Einsendungen zwei Mal vier Tickets für einen spannenden Familienausflug in den Wild-& Erlebnispark Ferleiten in Fusch an der Glocknerstraße