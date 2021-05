Nur für dich, Mama

Gedicht aufsagen, Frühstück ans Bett oder ein selbst gepflückter Blumenstrauß. Der Muttertag ist heute eine fixe Tradition.

Ich bin auch Mami und freue mich natürlich auf meine dicke Knuddelattacke morgen. Wobei: Die genieße ich immer. Nicht nur am Muttertag.

Seit dem 20. Jahrhundert wird bei uns der Tag zu Ehren der Mütter gefeiert - immer am zweiten Sonntag im Mai. Man könnte ja meinen, dass die Blumen- und Pralinengeschäfte dahinterstecken. Immerhin sind das beliebte Geschenke für die Mamis. Dass es heute einen fixen Muttertag bei uns gibt, hat einen anderen Hintergrund. Und zwar war das so: Die Amerikanerin Anna Jarvis organisierte im Jahr 1905 eine Predigt für ihre verstorbene Mutter. Anna hatte es besonders toll gefunden, was ihre Mama alles geschaffen und bewirkt hatte und wollte das in Ehren halten. Außerdem dachte sich Anna wohl: Warum können Mütter erst geehrt werden, wenn sie gestorben sind, und nicht, wenn sie noch leben? Also hat sie sich dafür eingesetzt, dass im Jahr darauf nicht nur für ihre Mama, sondern für alle Mütter im Ort eine Andacht gehalten wurde. Und zwar am zweiten Sonntag im Mai. Die Blumen als Geschenk tauchten da auch schon auf: Anna Marie Jarvis ließ 500 weiße Nelken vor der Kirche an die Mütter verteilen. Nelken waren nämlich die Lieblingsblumen ihrer Mama.

Nach der Predigt hat Anna sich ordentlich ins Zeug gelegt. Sie hat viele Briefe geschrieben, an Politiker, Geistliche und andere wichtige Menschen. Sie wollte einfach unbedingt einen fixen Muttertag schaffen, der überall auf der Welt gefeiert wird. Und stellt euch vor, sie war damit ziemlich erfolgreich. 1914 wurde der Muttertag zum ersten Mal als nationaler Feiertag in Amerika gefeiert. Wie es dann weitergegangen ist, damit war Anna gar nicht mehr zufrieden. Denn ein paar findige Menschen haben schnell mitbekommen, dass man mit dem Muttertag auch viel Geld verdienen kann. Ihr erinnert euch - Geschenke, Blumen, Schokolade … Anna ging es ausschließlich um die ehrenvollen Gedanken. Sie wurde sogar festgenommen, weil sie eine Muttertagsfeier im Jahr 1923 störte. Letztendlich wollte Anna sogar, dass der offizielle Muttertag wieder abgeschafft wird. Aber das hat sie nicht geschafft. In den 1920er-Jahren verbreitete sich der Muttertag über England in Europa und landete 1924 auch bei uns in Österreich.

Und morgen bekommen sicher viele Mamis Schokolade, selbst gebastelte Geschenke und natürlich Blumen. Deshalb ist ja dieser Tag auch für die Gärtnereien und Floristen wichtig. Am Muttertag werden sogar mehr Blumen verkauft als am Valentinstag. Interessiert euch noch, was ein paar der Blumensorten bedeuten? Rote Rosen würde ich euch nicht empfehlen. Denn die schenken sich verliebte Paare. Die Sonnenblume steht eindeutig für Fröhlichkeit und passt hervorragend als Gruß: "Ich möchte, dass du Freude hast." Rosa oder weiße Nelken symbolisieren Dank, Liebe und viel Glück. Auch ein selbst gepflückter Strauß ist wunderschön. Gänseblümchen bedeuten Treue, Kraft und Vertrauen und das Vergissmeinnicht sagt: "Ich freue mich aufs Wiedersehen".