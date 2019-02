Obdachlos in kalten Nächten

Wie erleben Menschen, die kein festes Dach über dem Kopf haben, den Winter? SNuppi hat sich in einer der Salzburger Notschlafstellen umgesehen.

Dick eingepackt kommt Ariadna bei der Notschlafstelle im Haus Franziskus in Salzburg an. Das Thermometer draußen zeigt zwei Grad Celsius an. Sie ist froh, heute Nacht eine warme Bleibe zu haben. Ariadna ist aus

Rumänien, Deutsch spricht sie nur

gebrochen. Ihre drei Kinder leben

in ihrer Heimat, der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Milch und

andere Lebensmittel schickt sie alle paar Tage dort hin.

Immer wieder klopft sie an die Pforten des Hauses Franziskus, um der Kälte des Winters zu entfliehen. Damit ist sie nicht allein. Die Schlange von Bedürftigen vor dem Eingang wird immer länger. Aus der Küche strömt der Duft von Gulasch und

Curry. Oft spenden Lokale in Salzburg das Essen.

Insgesamt gibt es 86 Schlafplätze in dem Haus, das zur Caritas gehört. Experten schätzen, dass es etwa 130 Obdachlose in Salzburg gibt. Nicht alle finden also einen Platz im Haus Franziskus. "Das ist einer der härteren Seiten des Jobs für unsere Mitarbeiter", sagt Thorsten Bichler, der die Notschlafstelle seit

einigen Jahren leitet. Wenn das Haus voll ist, müssen sie Menschen zurückweisen. Und das ist nicht leicht. Aber es gibt noch andere Häuser in Salzburg, die ebenfalls Obdachlose aufnehmen.

Im Haus Franziskus wohnen immer mehrere Menschen in einem Raum zusammen, fast wie in

einem Schullandheim. Stockbetten, warme Duschen und Essen warten auf die Bedürftigen. Um dort wohnen zu dürfen, brauchen sie ein Zulassungspapier. Außerdem dürfen sie nicht mehr als 30 Nächte hintereinander dort schlafen und sollen einen kleinen Betrag von zwei Euro beisteuern.

Das ist aber ein symbolischer Beitrag. "Wenn die Menschen etwas zahlen, auch wenn es nur ganz wenig ist, fühlen sie sich besser, erklärt Thorsten Bichler. Es geht um einen psychologischen Effekt. Obdachlose kommen sich dann nicht so vor, als wären sie von anderen abhängig.

Wenn jemand nicht genug Geld hat, findet sich aber meist eine

Lösung. Deshalb draußen schlafen

muss keiner. Manchen Menschen ist es aber sogar lieber, draußen zu

schlafen. Es kann laut sein, wenn

viele Menschen in einem Zimmer schlafen. Außerdem mögen es

einige nicht, ständig beobachtet zu werden.

Scham spielt eine große Rolle bei Obdachlosen. Deshalb heißt Ariadna aus Rumänien eigentlich gar nicht so. Sie wollte ihren Namen nur nicht in der Zeitung lesen. Denn Thorsten Bichler weiß: "Obdachlos ist niemand gerne."