Pasta zum Zuhören

Endlich wieder raus aus der Klasse. Bergheimer Schüler lernten eine Buchautorin kennen - und deren Helden Qualle.

Endlich wieder einen Ausflug mit der Klasse machen - nach Monaten voller komplizierter Coronaregeln zieht in den Schulen der Alltag ein. Für die Bergheimer Zweitklassler ging es ins Literaturhaus Salzburg. Da war schon die Busanreise ein Abenteuer.

"Ein Literaturhaus - was ist das denn?", fragten die Achtjährigen. Ein Ort, an dem Bücher vorgelesen werden! Ganz tolle noch dazu - etwa jenes über den neunjährigen Qualle, der eigentlich Max Kallinger heißt und für den sich die Wiener Kinderbuchautorin Lena Raubaum bereits das dritte Abenteuer ausgedacht hat. Nach "Qualle im Krankenhaus" und "Qualle im Tierheim" versucht sich Lenas Buchheld nun in "Qualle in der Küche" als Koch für Pasta und Co.

Lena Raubaum kam ins Literaturhaus und las nicht nur einige lustige Seiten aus ihrem neuen Buch vor, sie ließ sich von den Schülerinnen und Schülern auch befragen und erzählte dabei Spannendes über sich und ihren Buchhelden. Wie wird man Schriftstellerin? Wie lange brauchst du für ein Buch? Kannst du selber auch gut kochen? So oft sitzt man ja schließlich einer Autorin nicht gegenüber. Und weil Lena nach der Lesung auch noch eine kleine Quizshow mit Fragen über Details aus ihrem Buch veranstaltete, lauschten die Kinder noch aufmerksamer.

Lena staunte dafür, was die Achtjährigen schon alles kochen können ("Pizza!", "Ham and Eggs!", "Käsetoast!", "Nudeln!") und Alexander erzählte, dass die erste Palatschinke seiner Mama - ganz so wie bei Qualle - auch immer nichts wird und dann schon vor dem Essen vernascht wird.

"Wie viele Bücher hast du schon geschrieben?", fragen die Kinder. "13", sagt Lena. "Und wie viele hast du schon gelesen?" So viele, dass sie es gar nicht mehr genau sagen kann. "Wie bist du auf die Geschichte von Qualle in der Küche gekommen?", fragt Tobias und Lena erzählt von ihrem Mann, der so gut kochen kann. Jetzt knurrt auch den Kindern schon der Magen. Auf die Jause freuen sie sich - und auf das spannende Buch von Qualle, das sie sich in der Schulbücherei bald ausborgen werden.