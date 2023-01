Dieser Löwe ist jetzt in

Im Supermarkt können wir Obst und Gemüse aus aller Welt kaufen. Besser für uns und das Klima sind aber Sorten, die gerade Saison haben.

Den köstlichen Löwen haben wir aus Obst- und Gemüseorten gezaubert, die jetzt gerade frisch zu haben sind (Rezept findet ihr in der linken Spalte). Denn auch im Winter gibt

es bei uns Arten, die gerade Saison haben: wie eben Äpfel und Karotten, aber auch Kartoffeln, Rote Rüben und Kohl. Die können nämlich wunderbar bis ins Frühjahr gelagert werden. Zusatzplus: Sie haben viele Vitamine.

Aber warum soll ich denn im Winter nicht einfach Erdbeeren aus Südafrika oder Tomaten aus Marokko kaufen? Viele dieser Lebensmittel haben bereits einen irre langen Weg hinter sich. Sie werden mit dem Lastwagen oder dem Flugzeug zu uns gebracht. Das benötigt viel Energie und Treibstoff und schadet unserem Klima. Das ist auch so, wenn Tomaten oder Erdbeeren in beheizten Treibhäusern angebaut werden.

"Wenn man einen eigenen Garten hat, dann kann man zum Beispiel Karotten noch bis in den Winter hinein in der Erde lassen. Dort halten sie sich am allerbesten, sogar dann, wenn Schnee liegt", erzählt Maria Fanninger vom Verein Land schafft Leben. Die Erde ist dabei wie ein Schutzfilm für das Wurzelgemüse. "Und dann holt man sich die Karotten einfach, wenn man sie essen möchte."

Der Apfel ist das beliebteste Obst in Österreich. Und der hat auch im Jänner Saison. Äpfel sind nämlich ein gutes Lagerobst. Sie werden bis in den Oktober geerntet. Und dann werden sie gelagert. Am liebsten haben es die Äpfel kühl und dunkel. Optimal wäre ein trockener Keller. Mit modernen Lagertechniken könnte man Äpfel sogar zwei Jahre lang aufbewahren. Bei uns werden sie aber normalerweise nur so lange gelagert, bis die nächste Ernte kommt. Übrigens: "Äpfel solltet ihr nicht mit anderem Obst in einer Schüssel aufbewahren", rät Maria. Denn: Äpfel geben ein Gas ab, das anderes Obst und Gemüse schneller reifen und verderben lässt.

Tipp: Besorgt euch einen Saisonkalender - so habt ihr stets einen Überblick, welches Obst und Gemüse es gerade frisch zu kaufen gibt.