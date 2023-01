Schmutzige Tricks

Im Sport gibt es klare Regeln und die meisten Athleten halten sich daran. Aber oft ist viel Geld im Spiel. Und dann wird es fies.

Femke Van den Driessche aus Belgien hatte bereits etliche berühmte Radrennen gewonnen. Da entdeckten Kontrollore einen Hilfsmotor, der im Rahmen ihres Fahrrads versteckt eingebaut war. Femke war quasi der erste Fall von Motordoping in der Sportgeschichte. Sie erhielt eine Sperre von sechs Jahren, worauf sie ihre Karriere beendete.

Weil gerade Doping erwähnt wurde. Der englische Begriff "dope" bedeutet "Droge" oder "Aufputschmittel". Der US-amerikanische Radprofi Lance Armstrong war einer der schlimmsten Dopingsünder der Sportgeschichte. Sieben Mal in Folge (1999-2005) gewann er das härteste Radrennen der Welt, die Tour de France. Spielerisch hängte er bei steilen Bergetappen die Gegner ab. Erst nach seiner Karriere konnte er als Betrüger überführt werden. Seine Tour-Siege wurden aberkannt. Was war geschehen? Zunächst müsst ihr das wissen: Unsere Muskeln benötigen bei Anstrengung viel Sauerstoff. Deshalb atmen wir auch so schnell, wenn wir laufen. Winzige rote Zellen im Blut bringen den Sauerstoff in die Muskeln. Je mehr dieser Blutkörperchen der Mensch hat, desto mehr Sauerstoff haben die Muskeln. Wir erzeugen diese Blutkörperchen in unseren Knochen. Das lässt sich beschleunigen - Leistungssportler tun dies verbotenerweise durch Einnahme eines Mittels mit dem Namen EPO (Erytrhropoetin).

Nach Wettkämpfen müssen Sportler oft zu Dopingtests. Als Armstrong seine Erfolge feierte, gab es noch nicht die Mittel, ihm den EPO-Missbrauch nachzuweisen. Doch die Testmethoden wurden besser. Und dann brach Armstrongs Lügenwelt zusammen.

Sportbetrug geht auch einfacher, wie bei Sergio und Fika Motsoeneng. Das sind zwei Brüder aus Südafrika. Sie sind keine Zwillinge, aber sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Eines Tages meldete sich Sergio zu einem Lauf über 90 (!) Kilometer an, bei dem es viel Geld zu gewinnen gab. Die Brüder wechselten sich bei diesem Lauf ab, während der eine rannte, fuhr der andere mit dem Fahrrad auf einer anderen Straße voraus. Doch ihr Schwindel flog auf, weil Sergio seine Laufuhr auf dem rechten Handgelenk trug, Fika auf dem linken. Fotos zeigten dies.