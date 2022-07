Schulnote? Fünf. Juhu! Wie Kinder in anderen Ländern benotet werden

Ja, es gibt tatsächlich Kinder, die sich über einen Fünfer im Zeugnis freuen. Denn: andere Länder, andere Schulnoten.

Die Ferien beginnen, aber davor heißt es bei uns immer noch: Zeugnisverteilung. Und, wie sieht es heuer bei euch aus? Die Beurteilung gleich allen Verwandten zeigen oder verschwindet das Zeugnis doch noch für ein paar Tage in der Schultasche?

Bei uns in Österreich ist es ja grundsätzlich so: Ein Einser bedeutet "Sehr gut" und ein Fünfer "Nicht genügend". Aber das ist nicht überall auf der Welt so, es gibt ganz unterschiedliche Systeme.

In der Schweiz zum Beispiel, da erhalten die Kinder Noten von Eins bis Sechs. Und ein Sechser ist die beste Bewertung.

In Frankreich geht es im Zeugnis darum, Punkte zu bekommen. Null bis 20 Punkte gibt es, wobei 16 bis 20 Punkte "ausgezeichnet" sind.

Auch in China gibt es ein Punktesystem. 100 Punkte - das ist hierbei das beste Resultat.

Italien hat ein paar verschiedene Bewertungssysteme. Aber: Grundsätzlich erlangen die Mädchen und Buben Noten von Null bis Zehn. Zehn ist quasi wie bei uns ein "Sehr gut". Um positiv zu sein, müssen die Kinder auf alle Fälle aber mindestens eine Sechs erreichen.

In Japan wird die Leistung der Schüler nicht nur mit Zahlen beurteilt, sondern es gibt auch Buchstaben. Wer in der Grundschule ein A bekommt, der freut sich. Später gibt es auch hier Noten - von Eins bis Fünf. Bei einem Fünfer wird gejubelt, das ist die beste Note.

Auch in den USA freuen sich die Kinder am meisten über ein A. Ein F ist nicht gerade ein Grund zur Freude, denn das ist die schlechteste Beurteilung, die man dort bekommen kann. F steht für "failure" und das bedeutet "durchgefallen".

Ein bisschen schade am System mit all den Schulnoten,

-punkten und -buchstaben ist, dass ja die Noten nichts aussagen über die persönlichen Stärken und Qualitäten jedes Einzelnen. Man kann daraus nicht erkennen, wie sich jemand über das Schuljahr entwickelt oder wofür er oder sie sich begeistert hat. Wenn nur eine Zahl im Zeugnis steht, wie eben bei den klassischen Schulnotensystemen, dann kommt das ein wenig zu kurz.