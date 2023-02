SN-Kinderseite: Ein Mann hat nur alle vier Jahre Geburtstag. Wie geht das?

Den 29. Februar gibt es nur jedes vierte Jahr. Was, wenn man genau an diesem Tag geboren wurde?

Erst mit 13 Jahren hat Hermann so richtig bemerkt, dass sein Geburtstag nur alle vier Jahre vorkommt.

Denn Hermann Hutter ist vor gut 80 Jahren in St. Johann im Pongau an einem 29. Februar geboren, also an einem Tag, den es nur in Schaltjahren gibt. Und der Grund, warum ihm das als kleinem Buben gar nicht sonderlich aufgefallen war, ist, dass im Salzburger Land früher zu einem anderen Tag gratuliert wurde als zum Geburtstag, nämlich zum Namenstag.

Die Namenspatrone und damit die Heiligen spielten ja im bäuerlichen Umfeld eine viel größere Rolle als heute. "Der Geburtstag war einfach kein Thema", erinnert sich Hermann. Geschenke gab's ohnehin nur zu Weihnachten, weder zum Geburtstag noch zum Namenstag. Aber zumindest als kleine Aufmerksamkeit habe ihm die Mama jedes Mal einen Gugelhupf gebacken.

Doch warum haben wir überhaupt einen Schalttag, der das Jahr von 365 auf 366 Tage verlängert? Diese 24-stündige Verlängerung geht ins antike Rom, auf Julius Cäsar zurück. Der hatte in seinem "julianischen Kalender" einen Zwickeltag eingeschoben, um Ungenauigkeiten im Kalenderjahr auszugleichen und dieses an das Sonnenjahr anzupassen. Und dieser wurde auch später bei der Umstellung auf den "gregorianischen Kalender" Ende des 16. Jahrhunderts beibehalten. So einen Schalttag kennt man auch im Islam, und im Judentum wird sogar ein ganzer Schaltmonat eingeschoben.

Das außergewöhnliche Geburtsdatum teilt Hermann mit manch anderen, darunter sind Berühmtheiten wie der Opernkomponist Gioachino Rossini oder der Rapper Ja Rule. Ob die als Kinder wegen ihres seltenen Geburtstags traurig waren, weiß man nicht. Hermann war es nicht: "Ich habe mich nicht benachteiligt gefühlt, sondern habe das als Stärke empfunden. Ich war eben besonders und nicht wie alle anderen." Mit dem Feiern richtet er sich nach Freunden und Familie, Schaltjahr hin oder her. "Wenn die Mehrheit feiern will, dann soll's mir recht sein!" Ein ganz besonderer Anlass war sein 18. Geburtstag, den er mit 72 Jahren ausgiebig gefeiert hat. "Da war ich endlich volljährig", sagt er und lacht.