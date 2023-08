SNuppi: Ab in die Lüfte!

Die Zwillinge Moritz und Theo waren paragleiten mit ihrem Papa. Damit wurden sie am Schulschluss überrascht.

Hast du auch schon einmal davon geträumt, fliegen zu können? Die Zwillinge Moritz und Theo (7) aus Bergheim träumen nicht nur davon, sie fliegen wirklich!

Zum Schulschluss hat ihnen ihr Papa Stefan nämlich ein besonderes Geschenk gemacht: Sie durften mit ihm per Gleitschirm durch die Lüfte schweben! Stefan ist Paragleiter, also Gleitschirmpilot, er hat eine Ausbildung gemacht, die es ihm auch erlaubt, andere mit seinem Schirm mitzunehmen. Und so hat sich Stefan am letzten Schultag nach der Zeugnisübergabe mit seinen Kindern auf den Weg Richtung Werfenweng gemacht. Der Ort liegt im Pongau und ist von traumhaften Berggipfeln umgeben. Einer dieser Gipfel, der Bischling auf 1840 Metern Höhe, ist bei Paragleitern sehr beliebt. Von dort oben starten viele der Sportler bei schönem Wetter und fliegen je nach Windverhältnissen mehr oder weniger weit. Auf den Bischling hinauf gelangt man mit der Gondel, das geht natürlich viel schneller, als hinauf wandern zu müssen. Und es ist praktisch, denn seinen schweren Gleitschirm zum Fliegen, zusammengepackt in einem Rucksack, muss jeder Pilot selber mit nach oben schleppen. Bei Moritz und Theo erledigt das Papa Stefan. In wenigen Minuten haben sie mit der Gondel die Bergstation erreicht. Mama Sabine ist auch mitgekommen, es kann ja immer nur einer der Zwillinge mit Stefan fliegen, der andere schaut gemeinsam mit Mama zu. Oben am Start wird das Gurtzeug umgeschnallt. Das ist der Sitz, der mit dem Schirm verbunden ist. Wenn alle Gurte fest verschlossen sind, Pilot- und Co-Pilot verbunden sind, kann es losgehen: Stefan läuft ein paar Schritte an, durch den Zug wird der Schirm mit Luft gefüllt und steigt über die Köpfe der zwei - sie heben ab!

Bei Moritz' und Theos Schulschluss-flug sorgt strahlender Sonnenschein für eine super Aussicht, die Zwillinge schweben mit Stefan förmlich durch die Lüfte. Ob die beiden Angst gehabt haben? "Nein, überhaupt nicht", sagt Moritz. "Mit dem Papa sowieso nicht", sagt Theo.