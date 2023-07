SNuppi: Büffeln auf hoher See

Als Jasmine zwölf Jahre alt war, tauschte sie Schulbank gegen Schiffskabine. Vier Jahre lang segelte sie mit ihrer Familie. Unterrichtet wurde sie an Bord.

So war der Anfang des vierjährigen Abenteuers: Die Familie packte das Nötigste zusammen, nahm die Kinder aus der Privatschule und fuhr mit einer Jeanneau Sun Legend 41 zur See. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder und ihren Eltern verließ Jasmine also ihr altes Leben in Airlie Beach in Queensland, Australien, und ging an Bord. Jahrelang schon träumten Jasmines Eltern davon. Sie wollten die Freiheit genießen, die das Leben auf dem Meer bietet. Und so wurden Jasmine und ihr Bruder auf ihrer Reise einfach an Bord unterrichtet. Sie hatten immer das Gefühl, dass sie aus ihren täglichen Abenteuern auf dem Boot viel mehr lernten als aus irgendwelchen Büchern.

Am weitesten segelten Jasmine und ihre Familie von Darwin nach Cairns, was über 2000 Seemeilen entfernt war. Manchmal vermisste Jasmine auf ihrem Trip auch die Normalität an Land und besonders ihre Freunde. Aber sie wusste, dass ihr Leben auf dem Segelboot den Herzschmerz wert war. Der Traum ihrer Eltern wurde auch zu ihrem: "Meine Eltern haben sich für ein Leben auf einem Segelboot entschieden, um das Abenteuer zu suchen und besondere Erinnerungen mit unserer Familie zu schaffen." Jeder Tag war anders, je nach Wetterlage. "Ich wachte auf, wann immer ich Lust hatte. Dann sah ich nach dem Anker, frühstückte und machte einen Plan für den Tag. Wir fuhren mit dem Beiboot zum nächsten Strand, wanderten und erlebten Abenteuer. Wir schwammen und schnorchelten, lernten etwas über die Gegend, in der wir unterwegs waren, trafen uns mit anderen Bootskindern und machten Wassersport wie Wakeboarding. Wir spielten Karten und erledigten dann ein paar Stunden Schularbeiten. Dann setzten wir wieder die Segel zu unserem neuen Ziel."

Nach vier Jahren auf See beschloss die Familie Anfang dieses Jahres, wieder anzulegen und Jasmine auf die Highschool an Land zu schicken. Das hat das Mädchen nicht davon abgehalten, ihre nautischen Träume weiterzuverfolgen. Sie arbeitet jetzt neben der Schule als Deckhelferin auf einem Segelschiff. Sie spart auf ein eigenes Boot, damit sie lossegeln und ihr Abenteuer auf dem Meer fortsetzen kann. "Der Umzug zurück ans Land war schon eine Herausforderung und ist es immer noch. Aber ich habe es geschafft, gehe in die Schule und habe neue Freundschaften geschlossen. Durch mein Leben auf einem Segelboot habe ich gelernt, sorglos zu leben, ohne das Gefühl zu haben, von der Gesellschaft und der Realität verurteilt oder erdrückt zu werden."