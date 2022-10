SNuppi: Das ist die Welt vom Geld

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles ein bisschen schwieriger. Zahlungsmittel, Banken, Euro - großes Fragezeichen! Wir haben uns schlaugemacht.

Das Sparschwein hat keine Ahnung von Geld, es futtert die Münzen nur. Zum Glück gibt es Geld-Experten wie Birgit Wetjen und Heinz-Peter Arndt. Bestimmt habt ihr oft mit Geld zu tun, ohne, dass ihr es mitbekommt. Mitgliedschaft im Fußballverein? Theatervorführung mit der Schule? Familienurlaub in Italien? Das alles kostet Geld. "Wir brauchen das Zahlungsmittel für Bildung, Freizeitspaß, Unabhängigkeit oder auch für die Altersvorsorge. Und: Man kann mit Geld auch Gutes tun - zum Beispiel für ein Tierheim spenden oder die beste Freundin auf ein Eis einladen", erzählt Heinz-Peter. Wenn ein paar Münzen übrig bleiben, könnt ihr sie ins Sparschwein stecken. Oder ihr tragt sie auf die Bank. Aber was macht eine Bank überhaupt? "Sie bewahrt das Geld zuverlässig auf", erklärt Birgit. Das ist wesentlich sicherer, als das ganze Geld unter dem Kopfkissen zu verstecken. "Außerdem erleichtert eine Bank die Geldgeschäfte." Also zum Beispiel, wenn man die Miete überweisen möchte. Ja und dann kann eine Bank auch noch die Wirtschaft unterstützen. "Indem sie Kredite vergibt, also Geld verborgt. Eine Firma kann so vielleicht neue Maschinen kaufen und Privatpersonen können ein Haus bauen."

Früher gab es übrigens in jedem Land eine andere Währung. Da mussten die Menschen jedes Mal Geld tauschen, wenn sie über die Grenze fuhren. Das war ganz schön mühsam und auch teuer. Ja und auch deshalb wurde der Euro erfunden. Praktisch: In der EU können wir in 19 Staaten - also in der "Eurozone" - mit dem gleichen Geld bezahlen. Insgesamt gibt es auf der Welt 160 verschiedene Währungen. Die wichtigsten neben dem Euro solltet ihr auf alle Fälle schon einmal gehört haben: der US-Dollar, der japanische Yen, das britische Pfund, der chinesische Yuan und der Schweizer Franken.

SNuppi-Info

Das Wichtigste ums Geld, spannend und richtig gut erklärt: "Das kleine Buch vom Geld" von Birgit Wetjen & Heinz-Peter Arndt. Carlsen-Verlag.