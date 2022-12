SNuppi: Das sind die Raketen der Zukunft

Es sieht megaspektakulär aus. Bunt leuchtende Drohnen könnten das Feuerwerk ersetzen.

Vermutlich waren es die Chinesen, die vor über tausend Jahren das erste Feuerwerk erfanden. Denen ging es aber nicht um eine Lichtershow, sondern darum, dass es möglichst eindrucksvoll knallt. Sie füllten Bambusrohre mit einer Mischung aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle. Diese Mischung ist als Schwarzpulver bekannt. Der chinesische Begriff für Feuerwerk ist "Rauchblume".

Früher entzündeten die Menschen zum Jahreswechsel Feuer, um damit die bösen Geister zu vertreiben. Und später schossen sie eben Raketen in den Himmel.

Bei uns ist das private Feuerwerk zu Silvester vielerorts verboten. Durch das Raketenschießen wird Feinstaub freigesetzt und das belastet die Umwelt. Wenn es sehr trocken ist, dann kann durch das Feuerwerk auch die Gefahr eines Waldbrands steigen. Außerdem schreckt der Lärm die Tiere.

In Zukunft könnten ferngesteuerte Leuchtdrohnen die Raketen ersetzen. Bei großen Shows und Festen kamen sie weltweit schon zum Einsatz. Und das funktioniert dann so: Hunderte Drohnen, die in bunten Farben leuchten, fliegen in Formation und zeichnen bewegte Bilder in den Nachthimmel.

Bei einer Show in der chinesischen Stadt Schanghai flogen etwa 2000 solcher Leuchtdrohnen über den Himmel. Es sah tatsächlich aus, als würden echte Raketen explodieren, und dann malten die Flugkörper noch das Bild eines riesigen Läufers aufs Himmelszelt.

Eine andere Lichtshow in Schanghai schaffte es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde: 3281 Drohnen tanzten dafür wie bunte Lichter über den Himmel. Die Drohnen wurden von einem Computer am Boden kontrolliert und bildeten riesige Bilder und Animationen. Der Himmel ist ja die perfekte Leinwand für so ein Spektakel. Riesenvorteil dabei: Keiner kann verletzt werden, Lärm und Feinstaub gibt es dabei nicht. Na dann: Guten "Flug" ins neue Jahr!